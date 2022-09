La Villa Reale di Monza ospiterà la prima edizione della “Color Week”

Per tre giorni, dal 21 al 23 settembre, Monza sarà la capitale del colore. All’interno della Villa Reale si terrà la prima edizione della “Color Week”, organizzata da “La Rivista del Colore” per conto di Anver, l’associazione tecnica che riunisce aziende specializzate nei trattamenti di superficie, e la supervisione scientifica di Francesca Valan, nota industrial designer. Installazioni, dialoghi e mostre si alterneranno seguendo un comune denominatore: il colore tra storia e produzione contemporanea. Per l’occasione, i colori e le decorazioni della Reggia saranno reinterpretati con l’ausilio di moderne tecnologie. Le installazioni presenti in mostra, invece, sono state concepite e sviluppate con la finalità di favorire il confronto tra arte -nelle sue diverse declinazioni- e produzione industriale e artigianale contemporanea.

“Color Week”: presente il messicano Raymundo Sesma

La “Color Week 2022” avrà un ampio respiro internazionale grazie alla presenza di Raymundo Sesma che realizzerà un’opera site specific dal titolo “Artificio cromatico” negli spazi del Teatrino della Villa Reale, che sarà visitabile solo nei giorni dell’evento. L’artista messicano, che si è dedicato a diverse discipline quali la pittura, la scultura, le stampe, le installazioni, i video e la fotografia, porterà il suo contributo scientifico durante una tavola rotonda prevista per mercoledì 21 settembre. L’ingresso alla “Color Week” è gratuito ed è indicato soprattutto ad architetti (che potranno ottenere crediti formativi partecipando alle tavole rotonde), consulenti colore e designer.