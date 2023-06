Il papa di Desio e i media nel nuovo libro di monsignor Viganò, presentazione col ministro

C’erano anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, alla presentazione del nuovo libro del vedanese monsignor Dario Viganò, nella sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.

Nuovo libro di monsignor Viganò: Pio XI e Pio XII su cinema, radio e tv

“Papi e media. Redazione e ricezione dei documenti di Pio XI e Pio XII su cinema, radio e tv”, edito da il Mulino, è una ricostruzione dei processi redazionali e le fasi di ricezione dei più importanti testi magisteriali promulgati dai due pontefici sui mezzi audiovisivi di massa. Un libro che ripercorre l’evoluzione dell’atteggiamento della Chiesa cattolica verso i media, ma anche il progressivo allargamento dello sguardo, fino alla diffusione planetaria delle parole e dei pensieri.

«Questa pubblicazione rappresenta l’ultimo frutto di un cantiere di ricerca che da vari anni in Italia ha messo al centro i processi storici sui quali si è costruito il complesso rapporto tra cattolicesimo e media nel corso del Novecento», spiega l’autore. Un lavoro strettamente collegato all’avvio nelle scorse settimane dei lavori della neonata Fondazione memorie audiovisive del cattolicesimo, di cui Viganò è presidente.

Nuovo libro di monsignor Viganò: “Nuovo approccio storico-critico”

«La novità dei contributi raccolti in questo volume – continua l’autore – sta proprio in un nuovo approccio storico-critico con il quale viene gettata ulteriore luce conoscitiva su documenti di estrema importanza per delineare le caratteristiche del filo comune che ha unito il cattolicesimo con il lento ma costante sviluppo dei mass media. Nello stesso tempo risulta fondamentale per leggere in profondità i percorsi di maturazione dei testi, ponendoli in stretta relazione alle più generali politiche ecclesiastiche e al contesto globale nel quale vennero prodotti».

Nuovo libro di monsignor Viganò, le parole del ministro Sangiuliano

Un lavoro corposo, riconosciuto anche nelle parole pronunciate dal ministro Sangiuliano: «È nostra responsabilità vigilare attentamente e costantemente per fare in modo che rimanga forte il senso di comunità che è una delle caratteristiche del cinema, e che è il lievito del vivere tra persone e cittadini in società. Questo intento deve essere perseguito attraverso soprattutto una informazione attenta ed efficace sulle nuove tecnologie e mezzi di comunicazione, affinché non diventino col passare del tempo, gli unici protagonisti delle nostre relazioni e non leghino i meno giovani all’illusione di un mondo dove si è costantemente connessi ma sempre più raramente realmente legati da una comunanza di idee, prospettive e valori».