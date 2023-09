I VAEVA lanciano “Done”, il loro primo Ep, prodotto interamente in Brianza

È uscito venerdì 8 settembre su tutte le piattaforme digitali “Done”, il primo Ep di inediti dei VAEVA, una rock band composta da cinque talentuosi giovanissimi musicisti brianzoli (di 17-18 anni): il besanese Jacopo Renzi alla batteria, Sara Nobili, anche lei di Besana, alla voce, i seregnesi Edoardo Mereuta e Gabriele Coffanetti alle chitarre e Michele Basilico, di Briosco, al basso. Questi giovani artisti, circa un anno e mezzo fa, si sono uniti per creare un progetto musicale unico, influenzato da una varietà di generi e stili. Un rock fresco che risente di tante influenze, un alternative rock pop o indie rock, come lo ha definito il besanese Jacopo Renzi.

VAEVA: importante la collaborazione con la Warner Music

La copertina dell’Ep

L’Ep è stato prodotto dai VAEVA stessi, insieme a Lorenzo Francesconi e Giuseppe Chiara, con distribuzione affidata alla rinomata etichetta discografica Warner Music. La collaborazione con una delle case discografiche più influenti rappresenta un passo importante nella carriera della band. Il singolo di lancio dell’Ep, intitolato “Sangue ribelle”, è stato rilasciato il 21 luglio ed è già stato accolto positivamente dal pubblico, ma è solo un assaggio di ciò che l’Ep completo ha da offrire. “Done” è un Cd 100% “made in Brianza”. «Lo abbiamo prodotto a Vimercate. Contiene cinque tracce», ha spiegato il batterista del gruppo.

VAEVA: l’Ep accoglie molte influenze musicali

Il gruppo al completo

Ogni canzone dell’album rappresenta uno dei membri della band, consentendo agli ascoltatori di immergersi nelle diverse sfaccettature della personalità musicale di ciascun componente. Dall’hard pop degli anni ’70 all’indie pop e al rock pop degli anni ’90, questo Ep offre un viaggio attraverso decenni di influenze musicali: «Anche la copertina dell’Ep segue questa “filosofia”: ogni membro della band ha un abbigliamento differente perché rappresenta la sua traccia, con i suoi dettagli e la sua storia».

VAEVA: “Fairy” è il brano prediletto

Una fotografia che documenta l’allegria che regna all’interno dei VAEVA

Tra le cinque canzoni ce n’è una, in particolare, a cui tutti i membri del gruppo sono affezionati: “Fairy”. «Io personalmente sono particolarmente fiero di “Are you Ready”, che è la traccia più “casinara”», ha aggiunto Jacopo, per poi anticipare i prossimi progetti della band: «Stiamo lavorando per riuscire a partecipare a Area Sanremo, mentre siamo in trepidazione per il nostro primo Ep. Speriamo piaccia al pubblico». Ciò che è certo è che con il lancio del loro primo Ep, i VAEVA stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per ambire a riuscire a farsi strada nella scena musicale, offrendo un mix esplosivo di stili e influenze. Non resta che aspettare il riscontro degli ascoltatori.