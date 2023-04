I love Lego a Monza: un mondo di mattoncini al Belvedere della Villa reale

Milioni di mattoncini colorati a comporre scenari fantastici, ma anche monumenti e opere di architettura e ingegneria ben conosciuti. Al Belvedere di Villa reale arriva da sabato la mostra “I Love Lego”, promossa da Arthemisia, Piuma, in collaborazione con il comune di Monza e il Consorzio di gestione del parco e della Villa Reale (gratis fino a 6 anni, 10 euro fino a 14, poi 12 euro).

I love Lego a Monza: la Villa reale in mostra in Villa

Dopo Roma, Palermo, Foligno, Milano, Firenze, Padova e tante altre tappe in giro per l’Europa con oltre 500 mila visitatori, la mostra arriva a Monza nelle sale suggestive di Villa Reale. All’ingresso non poteva mancare un tributo alla città ospitante con la grande Villa Reale realizzata con certosina pazienza dal monzese Marco Montrasio. 45 mesi di lavoro, 60 mila pezzi, 18 sezioni per una facciata di due metri e un metro e 80 per le due ali.

«In occasione della mostra il Consorzio mi ha contattato chiedendomi di esporre la mia Villa – dice- sono molto orgoglioso di esporre la Villa in Villa». Montrasio ha anche realizzato negli anni l’Arengario, piazza Roma, la facciata del Duomo che però non saranno in mostra perché già esposti in altre mostre in giro per l’Italia.

I love Lego a Monza: sette diorami creati da collezionisti

La sua Villa Reale però sarà la prima opera che i visitatori incontreranno raggiungendo a piedi il Belvedere, un’opera “site specific” come già è stato fatto a Firenze e in altre città italiane dove una sezione è stata dedicata ai monumenti della città. Per il resto i visitatori potranno immergersi nel mondo Lego attraverso un percorso tra sette diorami creati da un gruppo di collezionisti tra i più importanti in Europa: dalla frenesia della città contemporanea alle avventure leggendarie dei pirati.

I love Lego: dentro la mostra, parola ai protagonisti