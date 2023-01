Campione italiano assoluto del Master Pizza Champion 2021, Raffaele Di Stasio è uno dei pizzaioli ufficiali di “Casa Sanremo”. E per la seconda volta. Il titolare della pizzeria Verace Assaje di Lissone è infatti stato riconfermato nella cucina della prestigiosa kermesse canora che si terrà a inizio febbraio.

Festival, un brianzolo tra i pizzaioli ufficiali di “Casa Sanremo”: chi è Raffaele Di Stasio

Campano d’origine, brianzolo d’adozione, Di Stasio è un pizzaiolo notissimo, campione italiano assoluto del Master Pizza Champion 2021, si appresta a raggiungere la Liguria, a “Casa Sanremo” dove preparerà insieme ad altri colleghi le sue specialità per cantanti, staff, vip, addetti ai lavori e personaggi del mondo dello spettacolo che ruoteranno attorno al Festival della Canzone Italiana. Tra sapori, interviste, show cooking, collegamenti video.

Un’esperienza che si ripete per Di Stasio. Lo scorso anno, complice le restrizioni Covid, non si era potuta svolgere in totale libertà.

Festival, un brianzolo tra i pizzaioli ufficiali di “Casa Sanremo”: «Opportunità che mi rende orgoglioso di me e del mio lavoro»

“Eravamo una trentina di ragazzi – racconta – le circostanze erano complicate per via dell’emergenza sanitaria; questa volta, invece, sono stati selezionati 40 pizzaioli da tutta Italia che saranno suddivisi in squadre e che cucineranno le loro pizze in turni da 3/4 ore, si annuncia un’edizione molto più libera. Io dovrei essere responsabile della gestione degli impasti”.

Dal 5 all’11 febbraio, il pizzaiolo di Lissone (con una seconda sede a Bovisio Masciago), sarà a Sanremo per una festa di musica e gusto: “Questa opportunità rappresenta innanzitutto qualcosa di bello e speciale perché so che non hanno riconfermato tutti dallo scorso anno e il fatto di essere lì anche questa volta mi rende orgoglioso di me, del mio lavoro e dei sacrifici che faccio dalla mattina alla sera. Sono impegnato veramente tanto, sono apprezzato, e Sanremo è una vetrina importante”.