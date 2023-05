Festival Lì Sei Vero, esordio col botto e fuochi d’artificio: torna Frida Bollani Magoni

«È stato un debutto col botto». Non trattiene l’entusiasmo Ilaria Cassanmagnago, regista del Veliero e responsabile delle compagnie, mentre racconta i primi giorni del festival Lì sei vero, che ha preso il via il 20 maggio, con il Cittadino media partner.

«Abbiamo vissuto davvero un’esplosione di gioia la sera del debutto. La gente in platea era tantissima e contenta e i ragazzi entusiasti. La qualità degli spettacoli si è rivelata fin da subito altissima. Non potevamo sperare di meglio», continua.

Festival Lì Sei Vero, esordio col botto e fuochi d’artificio: rassegna internazionale

Un festival che è diventato internazionale con la presenza, martedì sera, della compagnia argentina Las Illusiones. Martedì sera è stata la volta anche di Ale e Franz che hanno accolto il pubblico proprio prima dello spettacolo degli argentini. Sono arrivati invece dalla Spagna i La Tremoya, con lo spettacolo “El sueño de una noche de verano”, sul palco del Binario 7 mercoledì pomeriggio. Giovedì sera, fuori concorso, i Fuori di rotella di Milano.

Monza Festival Lì Sei Vero Compagnia Il Veliero

Festival Lì Sei Vero, esordio col botto e fuochi d’artificio: incontri e convegni

Particolarmente apprezzata anche la grande novità di quest’anno: la presenza in cartellone di incontri e convegni con esperti per parlare delle tante sfaccettature dell’adolescenza. Martedì 23 maggio Paolo Maria Manzalini ha presentato il suo libro “Vivere la paura. Un viaggio nell’emozione più antica del mondo” e per domenica 28 maggio è atteso Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta per parlare di adolescenza e internet, tra cyberbullismo e ritiro sociale.

«Ci piacerebbe che ogni anno si potesse puntare l’attenzione su un tema specifico tra i tanti che ci stanno a cuore, per approfondirlo con l’aiuto di esperti – ha continuato Cassanmagnago – Abbiamo voluto incontri chiari e diretti, fruibili a tutti, raccontati con parole semplici».

Festival Lì Sei Vero, esordio col botto e fuochi d’artificio: festa per i vent’anni del Veliero

L’edizione 2023 del festival dà il via, come ha ricordato il direttore artistico Enrico Roveris, alle celebrazioni dei primi vent’anni del Veliero.

«Dopo due decenni siamo diventati una realtà robusta, e lo dimostra il fatto che continuiamo ad accogliere nuovi ragazzi. Lo scorso marzo abbiamo dato il via al terzo gruppo», ha continuato Ilaria Cassanmagnago. Oggi sono quarantacinque gli attori della compagnia.

Festival Lì Sei Vero, esordio col botto e fuochi d’artificio: in musica con Frida Bollani Magoni e Valeria Rossi

Venerdì sera salirà sul palco, per il terzo anno, Frida Bollani Magoni, con il concerto Piano solo 2023, uno spettacolo che è pura magia, assicurano gli organizzatori.

Nel fine settimana verrà presentato in anteprima il brano “Come un veliero”, nato dalla collaborazione tra Mattia Teruzzi, fondatore e presidente di Elianto (nonché volontario del Veliero) e la cantante Valeria Rossi, già protagonisti nelle scorse settimane di un progetto speciale, un brano nato facendo “cantare” le piante con alcuni speciali sensori.

La nuova canzone è generata dall’incontro tra i suoni emessi dai corpi degli attori del Veliero e le parole prese dal dialogo aperto con loro. Un’altra novità sul palco del festival del 2023, che si chiuderà il 30 maggio: per scoprire il programma completo si può consultare liseivero.it.