Ferragosto al Bosco delle Querce di Seveso, con il comitato folcloristico di via Zara

Il Bosco delle Querce di Seveso non va in vacanza! Il comitato folcloristico di via Zara, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, propone alla cittadinanza un momento allegro e spensierato all’insegna del divertimento e della convivialità, per adulti e bambini, nell’area dello chalet. L’appuntamento è in programma lunedì 15 agosto, a partire dalle 16.30. «Pensiamo che possa essere un momento di aggregazione per tutte quelle persone e famiglie che rimarranno in città e che vorranno trascorrere un pomeriggio immersi nella natura. Il “FerraBosco” rappresenta un’occasione per valorizzare il parco regionale, attraverso la fruizione ed il rispetto dello stesso» spiegano gli organizzatori.

Comitato di via Zara: anche una collaborazione con BrianzAcque

La festa vuole essere un segnale di ripartenza nella promozione delle manifestazioni sul territorio da parte del comitato, ma anche del rinnovo della collaborazione tra le associazioni e l’ente pubblico comunale. Tutte le attività saranno a titolo gratuito ed ecocompatibili, per trasmettere il rispetto della natura e del parco. Anche per questo motivo, è nata la collaborazione con BrianzAcque, che installerà, per l’occasione, un erogatore di acqua filtrata, per permettere ai partecipanti di usufruire di questo servizio e per eliminare l’utilizzo di materiale plastico per il trasporto dell’acqua. Questa sinergia vuole anche essere l’occasione per lanciare un messaggio alla cittadinanza: l’acqua del nostro territorio è preziosa e sicura. La merenda verrà servita in contenitori compostabili e verrà effettuata un’attenta raccolta differenziata dei rifiuti.

Comitato di via Zara: il programma della manifestazione

Il “FerraBosco” è previsto dalle 16.30 alle 20 nella zona adiacente al centro visite del Bosco delle Querce di via Ada Negri, con il seguente programma: alle 17, spettacolo di intrattenimento per bambini “Verde, Azzurro e….”; alle 17.30, merenda per adulti e bambini; alle 18.30, animazione “Costruisci la tua bolla”; dalle 16.30 fino al termine della manifestazione, ci saranno anche battesimo della sella, battesimo del guanto con i rapaci, esposizione di mezzi agricoli, sculture con i palloncini, truccabimbi, piscina di palline, maxitetris gonfiabile e tante altre sorprese ed attività per bambini. L’entrata sarà libera da via Ada Negri.