Don Carlo di Verdi, dove vedere la Prima della Scala a Monza e Brianza

La Prima della Scala è l’evento dell’anno per chi ama l’opera e per chi vuole essere nel posto giusto al momento che conta. In Brianza una occasione per vedere il Don Carlo di Giuseppe Verdi, scelto per aprire la stagione come tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio, è al teatro Politeama di Seveso di via Galimberti. Il sipario si alza alle 18.

Dove vedere la Prima della Scala a Monza e Brianza: il Politeama di Seveso

Sul podio il maestro Riccardo Chailly, alla regia lo specialista Lluís Pasqual, compagnia di canto eccellente e per la maggior parte molte volte esperita per il Sant’Ambroeus: Francesco Meli nel ruolo del don Carlo, Luca Salsi come Rodrigo Marchese di Posa, Michele Pertusi sarà Filippo II, Anna Netrebko come Elisabetta di Valois ed Elina Garanca nella parte della Principessa di Eboli.

A Seveso ci sarà anche un pizzico di solidarietà, per arricchire l’appuntamento. Tra il primo e il secondo atto è stato organizzato un aperitivo solidale, il cui ricavato sarà devoluto alla sezione di Seveso della Croce Bianca.

L’iniziativa è stata organizzata ovviamente dal Politeama in compagnia dell’assessorato alla Cultura del comune di Seveso con il contributo di Gelsia. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per l’evento l’appuntamento è fissato alle 17.45.

dove vedere la Prima della Scala a Monza e Brianza: Cesano Maderno

Per la videoproiezione della prima Cesano Maderno apre le porte di Palazzo Borromeo con inizio dalle 17: presentazione a cura della Cams e, a seguire, la proiezione.

Dove vedere la Prima della Scala a Monza e Brianza: il Cineteatro Nuovo di Arcore

Prima della Scala anche al Cineteatro Nuovo di Arcore in via San Gregorio. Costo biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro (per chi possiede Card Cineteatro, Unitre, Università degli Amici, Passpartout, Natura e Arte, Amici del Bruno e aziende convenzionate). Buffet su prenotazione a 8 euro, per info: segreteria@cinemanuovoarcore.it.

Dove vedere la Prima della Scala a Monza e Brianza: a Correzzana con Villa Greppi

A Correzzana torna “Chi dona luce al cor?“, la rassegna che il Consorzio Villa Greppi dedica all’opera lirica. E propone la diretta della Prima della Scala con la proiezione dell’opera di Verdi e l’introduzione a cura della musicologa Margherita Senes. Appuntamento alle 17.30 nella Sala Polifunzionale di Correzzana. L‘evento proporrà i medesimi tempi del teatro milanese con un intervallo con aperitivo organizzato dall’Oratorio San Desiderio (offerta libera). La proiezione è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per prenotazioni e informazioni: eventiculturali@comune.correzzana.mb.it.

Dove vedere la Prima della Scala: la diretta tv, la prima diffusa a Milano e Lombardia

La Prima è in diretta tv su RAi 1 e RaiPlay in Italia dalle 17.45, on demand su RayPlay fino a 15 giorni dalla messa in onda tv. Prima diffusa in numerosi luoghi di Milano (tra cui l’ospedale Niguarda, la casa circondariale per minori Beccaria, le carceri di San Vittorie e Opera, la casa di accoglienza Enzo Jannacci, il Centro Pime, Mudec, WOW Spazio Fumetto), all’aeroporto di Malpensa, a Lariofiere.