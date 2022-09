Concorso pianistico Rina Sala Gallo: ouverture di Igor Andreev al Manzoni di Monza

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: ancora un paio di giorni di attesa e Monza si trasformerà nella capitale internazionale della musica. La 26esima edizione del concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo, di cui il Cittadino è media partner, si aprirà sabato primo ottobre con un concerto di Igor Andreev, il vincitore dell’edizione 2018 della competizione – l’ultima, prima della pausa forzata imposta dalla pandemia.

L’appuntamento è alle 18 al teatro Manzoni di Monza e l’ingresso è libero (prenotazioni a booking@concorsosalagallo.it oppure al 331 948382). Sono 32 i giovani pianisti under 30 provenienti da tutto il mondo pronti a gareggiare per il riconoscimento che, negli anni, si è sempre più contraddistinto come trampolino, importante e prestigioso, per tanti giovani all’inizio della propria carriera.

Concorso Rina Sala Gallo: “Sostenere i giovani pianisti di talento”

“Sostenere giovani pianisti di talento – spiega l’associazione musicale Rina Sala Gallo, promotrice del concorso – affinché possano realizzare i propri sogni e calcare i più importanti palcoscenici nel mondo è la mission del concorso pianistico più antico d’Italia, che dal 1947 è un punto di riferimento nell’ambito delle competizioni musicali internazionali”.

Per la prima volta quest’anno le prove eliminatorie si svolgeranno nella sala degli Specchi della Villa reale: l’ingresso è libero per il pubblico, ma non mancherà la diretta streaming su youtube. La prima prova è in programma il 2 e il 3 ottobre, ma a prepararsi alla seconda, in calendario il 4 e il 5, resteranno solo in dodici. Il 6 ottobre, giovedì prossimo, si svolgerà invece la terza prova, alla quale la giuria (costituita da professionisti di fama internazionale) ammetterà solo sei concorrenti.

Per la finale dell’8 ottobre si tornerà al Manzoni: a partire dalle 17 i tre concorrenti ancora in gara si cimenteranno nell’esecuzione di un concerto per pianoforte con l’accompagnamento dell’Orchestra sinfonica di Milano diretta da Andrea Oddone. Anche in questo caso l’ingresso è libero, previa prenotazione.

Concorso Rina Sala Gallo a Monza: i premi e il futuro dei vincitori

In palio cinque premi (il primo offerto dal Comune di Monza) e tre riconoscimenti: “I vincitori – aggiungono dall’associazione presieduta da Alessandra Garbagnati – vengono sostenuti economicamente e nell’avvio della loro attività professionale per mezzo di una rete di concerti in Italia e all’estero”. Fondazione della Comunità MB e Assolombarda, assieme a un numeroso gruppo di sponsor, sostengono l’iniziativa realizzata con la collaborazione del Consorzio Villa reale e parco di Monza. Informazioni, orari, programmi e dettagli su www.concorsosalagallo.it e sui suoi social.