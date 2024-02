Cesano Maderno, le fotografie di Edward Burtynsky raccontano l’emergenza ambientale

Le immagini, si sa, spesso dicono più di molte parole: e se a proporle è uno dei grandi fotografi internazionali, c’è davvero da rimanere sbalorditi e da riflettere. Da sabato prossimo 24 febbraio, fino al 28 aprile, a palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno sarà visitabile la mostra “Gea e gli umani–Fotografie di Edward Burtynsky” a cura di Enrica Viganò. Un progetto promosso dal Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con Admira, dedicato al celebre fotografo canadese che da oltre 30 anni, con le sue immagini, celebra la magnificenza della natura e, soprattutto, testimonia gli effetti dell’impatto dell’azione umana sul pianeta.

Ambiente: l’orgoglio del sindaco Gianpiero Bocca

«Il 2024 parte con la mostra di uno dei più importanti maestri della fotografia -afferma il sindaco Gianpiero Bocca-. Siamo orgogliosi di ospitare un evento culturale di così grande rilevanza. Le fotografie di Burtynsky, oltre a conquistarci per la loro forza, sono uno spunto di riflessione, spingono a interrogarci sul nostro futuro e su quello delle nuove generazioni. L’arte è una leva formidabile per coinvolgere l’opinione pubblica e aumentare il senso di responsabilità delle persone, costruendo le basi per una crescita più sostenibile a vantaggio di tutta l’umanità».

Ambiente: la rassegna sarà inaugurata sabato 24 febbraio

Le fotografie sono tutt’altro che banali. Anzi, sono sbalorditive. Non potrebbe essere altrimenti visto che, al di là dell’indubbia abilità professionale, Burtynsky è diventato celebre per il suo impegno dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e alla sensibilizzazione delle persone. L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 24 alle 11.30 nella sala Aurora del palazzo. La mostra sarà poi aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con biglietto di ingresso incluso nella visita al palazzo. In esposizione 30 fotografie a colori di grande formato, opere che ci parlano di un pianeta sofferente, ma anche dell’ingegno dell’uomo, della sua intelligenza e capacità di adattamento, aprendo alla speranza che un cambiamento positivo sia ancora possibile.

Ambiente: previste iniziative di sensibilizzazione per le scuole

«Burtynsky promuove un confronto positivo -afferma Martina Morazzi, assessore alla cultura– sulla necessità di preservare l’ambiente in cui viviamo. Dalla visione delle sue immagini scaturisce in modo spontaneo la consapevolezza dell’importanza di tutelare la natura. Su questo argomento, durante il periodo espositivo, sono previsti eventi collaterali promossi dal Comune, aperti alla cittadinanza e in particolare alle scuole, che daranno vita ad un Festival della Sostenibilità con l’intervento di esperti e divulgatori. All’interno della programmazione culturale di tutto quest’anno e dei prossimi, ci sarà un focus sulla sostenibilità, sull’educazione e sensibilizzazione rispetto a questo tema cruciale».