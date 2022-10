C’è un po’ di Seregno nel video dell’ultima canzone di Niccolò Fabi

C’è anche un po’ di Seregno nel video di “Andare oltre”, commovente canzone d’amore interpretata da Niccolò Fabi, che segna l’avvio della collaborazione tra lo stesso cantautore romano ed Enrico Melozzi, con la sua Orchestra Notturna Clandestina, da lui fondata nel 2016. Il filmato propone infatti tanti scorci di città e paesaggi, tra i quali ha trovato posto anche un breve passaggio che immortala il palazzo Landriani-Caponaghi di piazza Libertà, abbellito dalle luminarie natalizie del 2020, che è tratto dal cortometraggio realizzato per illustrare la storia di Little Bubu, l’orsetto di peluche ritrovato dal sindaco Alberto Rossi nel parcheggio interrato di piazza Risorgimento e poi ripulito dagli operatori di Gelsia, circostanza da cui scaturì tra l’altro il concorso “Una maglietta per Little Bubu”, che coinvolse gli studenti delle scuole per l’infanzia e primarie, con trecento partecipanti.

Niccolò Fabi: il ritorno sulla scena con “Andare oltre”

L’uscita di “Andare oltre” era molto attesa negli ambienti discografici. Con questa sua nuova proposta, a 3 anni di distanza da “Tradizione e Tradimento”, brano che era stato prodotto con i compagni di avventura di sempre, Roberto Angelini e Pier Cortese, Fabi è tornato a raccontarsi e sperimentare, in partnership questa volta con un’orchestra sinfonica composta dalla bellezza di trentacinque elementi. Il risultato è un testo di cinque minuti, che evidenziano le complesse dinamiche del rimettersi in gioco dopo una separazione.