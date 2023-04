Cantabrianza Senior: i vincitori della finale di Giussano

Con la canzone “Oggi sono io” di Alex Britti portata al successo da Mina, la 38enne Valentina Talarico di Oggiono, ha vinto la finale della seconda edizione del “Cantabrianza senior”. L’evento, organizzato dal promotor seregnese Dino Angelini e presentato da Fabio Taormina, si è svolto nella serata di martedì 11 aprile, nei locali del Bolla caffè restaurant alle piscine di Giussano. La giuria ha classificato al posto d’onore Massimo Delduca di Treviolo in provincia di Bergamo che ha interpretato “Faccia di luna” di Walter Foini, al terzo posto Marilena Vezzoli di Brusaporto, Bergamo, con “Bellissima” di Annalisa. I tre vincitori hanno ricevuto in premio una targa.

Cantabrianza Senior: premio speciale a Gianluca Zanetti di Seveso

CantaBrianzasenior finalisti 2 edizione

Nel corso della serata si sono esibiti i sedici finali selezionati all’interno di una cinquanta di iscritti al concorso che si è svolto in quattro tappe in luoghi caratteristici della Brianza. Il premio speciale per simpatia e carica emotiva è stato assegnato a Gianluca Zanetti di Seveso che si è esibito con la canzone “Lisa dagli occhi blu”, testo di Mario Tessuto. In chiusura di concorso si è esibita l’ospite d’onore: la giovane Eleonora Plebani di Brusaporto, recente vincitrice della 36esima edizione del “Cantabrianza” che ha interpretato il brano di Angelini-Busnelli “Diversa e fragile”.

Cantabrianza Senior: chi è la vincitrice Valentina Talarico

Valentina Talarico, impiegata nella ditta di famiglia, è sposata e madre di Naomi di 12 anni. Ha alle spalle la partecipazione a diversi concorsi. Lo scorso anno aveva primeggiato a Lentate sul Seveso allo “Sporting festival”, in cui aveva ricevuto in premio la passibilità di preparare e incidere un disco inedito che uscirà a breve, il titolo del motivo scritto e musicato assieme a Morra e Zucco è “Il senso che non si può spiegare”. Annovera anche un quarto posto al premio “Mia Martini” di Milano.

Da cosa è nata questa passione per il canto e dei concorsi? “È qualche anno che partecipo a queste manifestazione – ha risposto Valentina Talarico – l’ho fatto per mettermi in gioco. Faccio parte anche di una band la “CherryPop and the red shoes” con cui mi esibisco nei locali e nelle feste all’aperto, proponendo arrangiamenti di cover in stile vintage”. La prima edizione era stata vinta da Monica Bordin di Lesmo con il motivo “Il peso del coraggio”.