Brugherio: al San Giuseppe la prima edizione di “Cinema in Festa”

Inizia presto la nuova stagione cinematografica Bresson d’Essai 2022-2023, che dà appuntamento a partire da mercoledì, 7 settembre. «L’importante rassegna organizzata dal cinema teatro San Giuseppe è arrivata quest’anno alla sua 40esima edizione, per festeggiare insieme a tutti gli appassionati di cinema che ogni anno attendono con trepidazione il via della stagione, mercoledì 7 – scrive la storica sala brugherese – , giovedì 8 e venerdì 9 settembre apre la rassegna “I giovani amanti” film francese del 2021 di Caterine Tardieu con Fanny Ardant».

San Giuseppe di Brugherio: 40 anni e una novità

«Amiche e Amici del Bresson, questo è solo un piccolo anticipo della ricca programmazione d’essai che stiamo preparando per la nuova stagione» si legge nella presentazione ufficiale inviata al pubblico del San Giuseppe di Brugherio, che aggiunge come il 7 settembre «sarà una tappa per noi molto importante perché con la stagione 22/23 il Bresson tocca il traguardo dei 40 anni ininterrotti di attività: tanti anni vissuti con la passione per il cinema e nell’incrollabile convinzione che il vero cinema è solo quello in sala. Non abbiamo mai avuto dubbi al riguardo e per questo continuiamo a cercare con passione i migliori film da proporre nelle nostre rassegne e – ci piace ricordarlo – a condizioni economiche ancora una volta super vantaggiose per il nostro pubblico».

“Cinema in Festa”: la prima edizione a Brugherio

Settembre, usciti dall’emergenza pandemica, vede anche la prima edizione di “Cinema in Festa”, una manifestazione nazionale «ideata come primo e concreto progetto nato dalla collaborazione tra distributori ed esercenti, che punta ad esaltare il rito collettivo e sociale della visione dei film sul grande schermo. Noi come sempre faremo la nostra parte». La rassegna d’essai dopo “I giovani amanti” prevede “Elvis” dal 14 al 6 settembre, quindi “Nostalgia” dal 28 al 30, mentre “Cinema in Festa” si concentra fra il 17 e il 21 settembre con quattro appuntamenti.

Il primo (alle 17) è “Tra due mondi” di Emmanuel Carrère (Francia 2021, 106’) anticipato dalla presentazione del libro “La rivoluzione della cittadinanza attiva” di Leonardo Becchetti, in collaborazione con Emi. Il 21 alle 21.15 “Jazz & movie” con Andrea Chimento che propone dieci film legati al jazz e un musicista eclettico come Marco Detto dice la sua al pianoforte. Giovedì 22 alle 15 e alle 21.15 “Il legionario” di Hleb Papou (Italia, Francia, 2021, 81’) e il 24 alle 17 “Po” di Andrea Segre (documentario, Italia, 75’ con intervento del regista) a ingresso gratuito.