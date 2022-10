Bookfest Horror Show, festival da paura dei libri per bambini e ragazzi

Chi ha paura dei libri? O semplicemente, chi ha paura? Nei giorni di Halloween una gita fuori porta a Cantù per provare i brividi, quelli che aiutano a crescere, nel Bookfest Horror Show, il festival letterario per bambini e ragazzi per imparare ad affrontare ed elaborare un sentimento primordiale che appartiene a tutti. L’idea è diventata realtà grazie alle giornaliste Giovanna Canzi (monzese) e Carla Colmegna, da sempre legate al mondo dei più giovani e della letteratura loro dedicata.

Bookfest Horror Show: 29 e 30 ottobre il teatro San Teodoro apre al pubblico

Dopo due giorni intensissimi e sold out dedicati alle scuole, il 29 e 30 ottobre al teatro San Teodoro la rassegna apre al pubblico con un programma altrettanto fitto.

Bookfest Horror Show: sabato 29 ottobre, il professor Mantegazza

Sabato alle 15 il pedagogista Raffaele Mantegazza dell’Università Bicocca rifletterà insieme ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori sul tema “Io non ho paura (di avere paura). La letteratura, l’arte e le paure dei ragazzi”.

Alle 16.30 l’autore Roberto Morgese presenta ai bambini dai 5 anni in su il libro “Che paura anche se…”, volume edito da Storybox Editore in collaborazione con Italian Children’s Writers Association.

Bookfest Horror Show: domenica 30 ottobre, il laboratorio “Libri misteriosi”

Domenica 30 ottobre alle 15 in programma il laboratorio “Libri misteriosi” per bambini dai 7 ai 12 anni a cura di rossocobalto – servizi per l’arte (al costo di 5 euro con l’estrazione di un ingresso gratuito all’escape room Emosefem a Cantù): ispirati dalle opere d’arte, i partecipanti racconteranno le loro emozioni tra le pagine di un libro che realizzeranno con vari materiali.

Sempre alle 15, mentre i bambini seguono il laboratorio, i genitori incontreranno la maestra Grazia Mauri per consigli di lettura paurosi. Alle 16 una “paurosa” merenda e, alle 16.15, è previsto l’atteso incontro con Sonia Maria Luce Possentini e Patrizia Zerbi che per presentare in anteprima il libro “Pauraaaaa” (Carthusia Edizioni).

Bookfest Horror Show: dove e come

Tutti gli incontri sono in programma al Teatro San Teodoro, in via Corbetta 7, Cantù

Prenotazione obbligatoria per il laboratorio del 30 ottobre scrivendo a incontri@libooks.

Bookfest Horror Show: intorno al festival

L’evento è ideato e organizzato con il patrocinio del Comune di Cantù, il sostegno della Bcc di Cantù e dell’associazione Charturium, la collaborazione del Festival letterario ParoLario, della libreria Libooks di Cantù e del teatro San Teodoro con l’aiuto di rossocobalto-servizi per l’arte, dell’escape-room Emosefem e dell’accademia musicale MiFa.