Biassono, il format del SocialCafeVerri trasloca in riva al lago di Pusiano

Metti Pietro Verri in dialogo con Giuseppe Parini. È la nuova l’idea filosofica del SocialCafeVerri, il format culturale ideato dal biassonese Alberto Caspani. Questa volta Biassono si trasferisce sulle rive del lago di Pusiano. Qui al lido di Bosisio Parini si svolgerà la prima tappa della nuova iniziativa di confronto filosofico dal vivo, in versione estiva. L’appuntamento è per il 14 luglio, all’area Precampel, sotto la tettoia d’imbarco, alle 21 con il primo di quattro incontri, dal titolo “Il lago dei lumi. Ridere del potere con Pietro Verri e Giuseppe Parini”. Il secondo appuntamento è per il 15 luglio con “Una barca d’emergenza. Se l’uomo fa acqua da tutte le parti”. La rassegna continua il 21 luglio con “Nuotare con stile. Come restare a galla in tempi bui” e il 22 luglio con “Dove finisce l’orizzonte. Immergersi nel paesaggio”.

SocialCafeVerri: il parere di Alberto Caspani

Ogni appuntamento inizierà alle 21, sempre all’area Precampel a Bosisio Parini. «Ai partecipanti consiglio di indossare indumenti bianchi, portare candele alla citronella, un tappetino e un costume per un tuffo al chiaro di luna», suggerisce Caspani. «L’iniziativa sul lago di Pusiano punta a consolidare i legami fra le comunità brianzole accomunate dalla storia dell’Illuminismo lombardo», continua Caspani, che è docente di filosofia.