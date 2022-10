Arcore: rassegna su Pasolini, due serate al cinema e un incontro

Arriva al Cineteatro Nuovo di Arcore la rassegna “Pasolini profeta del nostro tempo”, iniziativa patrocinata dal Comune per celebrare il regista e scrittore a cento anni dalla sua nascita. Due serate di proiezione nella sala di via San Gregorio: il 18 ottobre con “Accattone” e il 25 ottobre la proiezione dei cortometraggi “La ricotta” e “Che cosa sono le nuvole”, introdotti e commentati del critico cinematografico Beppe Musicco.

Arcore: rassegna su Pasolini, incontro col professor Frangi

Il 26 ottobre, a conclusione del percorso, in programma un incontro pubblico in Sala del Camino, in municipio, con la partecipazione del professor Giuseppe Frangi, giornalista e critico d’arte.

Con questa iniziativa il Cine Teatro Nuovo intende rendere un omaggio a Pier Paolo Pasolini, autore che grazie al suo ecletticismo, da scrittore e poeta a regista e filosofo, ha segnato la cultura italiana esplorando temi ancor oggi attuali.