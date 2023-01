Al San Rocco, il sabato pomeriggio è dedicato ai film per i bambini

Tra le molteplici iniziative promosse dal teatro San Rocco di Seregno, non potevano mancare degli appuntamenti riservati esclusivamente a bambini e ragazzi. Così la direzione dell’ente di via Cavour ha pensato di organizzare una serie di cinque film, tutti di nuova produzione usciti tra ottobre e lo scorso mese di dicembre, cadenzati il sabato pomeriggio a partire dalle ore 16, 30, in cui i più piccoli assieme alla visione del film riceveranno una allettante merenda offerta da Macondo, la bottega del commercio equosolidale che si trova in piazza Lombardi a Giussano. Le volontarie dell’associazione nel predisporre il servizio serviranno assaggi di prodotti sani e molto buoni per scoprire e assaporare nuovi gusti tanto da favorire la conoscenza e la bontà di filiere di produzione equa e solidale. I bambini avranno a disposizione una vasta scelta di prodotti alimentari ed artigianali, che permetterà loro la possibilità di incontrare e conoscere percorsi e progetti di economia solidale etica con lo sguardo aperto a Paesi del mondo vicini e lontani. Una novità che in passato, in altre località, ha incontrato favori unanimi.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 gennaio, alle 16,30, con la proiezione del film “ Schiaccianoci e il flauto magico”, regia di Georgi Gitis e Viktor Glukhushin con Charlotte, in cui si racconta che “la magia del Natale arriva prima del giorno stabilito. Marie ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli: la notte di Capodanno, per magia i suoi giocattoli prendono vita e lei viene rimpicciolita fino ad assumere le stesse dimensioni delle sue bambole”. Durata 90 minuti. Il 28 gennaio sarà la volta di “ Il talento di Mr.Crocodile”, regia di Josh Gordon e Will Speck, con Luigi Strangis, Javier Bardem. Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che amai bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. Durata 106 minuti.

Il 4 febbraio: “Taddeo, l’esploratore”, regia Enrique Gato con Oscar Barberan, Michelle Jenner, Alexandra Jimenez. Racconta la storia di Taddeo, un archeologo goffo e un poco impacciato, che sogna un giorno di ricevere ammirazione e riconoscimento da parte dei suoi colleghi, sebbene combini un guaio dietro l’altro. In una delle sue esplorazioni Taddeo finisce per distruggere un raro sarcofago. Durata 90 minuti

Sabato 18 febbraio: “Ernest e Celestine, l’avventura delle 7 note”, regia di Jean- Christophe Roger e Julien Cheng, con Claudio Bisio e Alba Rohrwacher. E’ la storia dei due amici Ernest e Celestine, che si dovranno imbarcare in una nuova avventura quando il loro violino si romperà. Per ripararlo, i due si metteranno in viaggio verso il paese di Ernest, che proviene da una terra magica fatta di musica, dove si esibiscono i migliori artisti al mondo. Durata 80 minuti.

L’11 marzo “ Strange world- un mondo misterioso”, regia di Don Halla con Marco Bocci e Francesco Pannofino. E’ il racconto della storia della famiglia Clade, nella quale tutti i componenti sono esploratori e gestiscono una fattoria di famiglia. Un giorno bussa alla loro porta la presidentessa di Avalonia, Callisto Mal, giunta da loro per chiedere aiuto. A quanto pare il pando, una pianta scoperta da Searcher Clade anni prima, è in pericolo e anche la popolazione di Avalonia si trova nei guai. Durata 102 minuti. Costo del biglietto singolo 6 euro, abbonamento a 5 film 24 euro.