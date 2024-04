Violento scontro frontale tra due auto a Giussano, feriti tra le lamiere

Un altro scontro frontale tra due auto, dopo quello avvenuto lunedì 1 aprile a Vimercate. Questa volta è successo a Giussano, in via Viganò, e tra le lamiere contorte delle due automobili coinvolte sono rimaste ferite in condizioni piuttosto gravi (codice giallo) due persone portate negli ospedali Monza San Gerardo e Desio.

Scontro frontale tra due auto a Giussano, due ambulanze e vigili del fuoco sul posto

L’incidente è avvenuto attorno alle 14. Sul posto si è portato personale paramedico inviato dal 118 con due ambulanze e un’automedica oltre che squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con due autopompe da Seregno. In corso di valutazione le cause dello scontro. Sul posto presenti per i rilievi i carabinieri.