Si ribaltano con la Fiat 500 all’uscita della Statale 36 a Briosco, due feriti in codice giallo

Incidente stradale sulla Statale 36, complice anche il maltempo, all’uscita di Briosco, in direzione nord, nella serata di Pasqua. Una Fiat 500 con due persone a bordo si è ribaltata fuori dalla sede stradale.

Briosco, si ribaltano all’uscita della Valassina: sul posto vigili del fuoco da Seregno e Polizia stradale di Monza

L’uscita è stata chiusa in entrambe le direzioni mentre sul posto ha operato il personale paramedico inviato dal 118 con due ambulanze, da Lurago d’Erba e Seregno, i Vigili del fuoco da Seregno con un’autopompa, che hanno in sicurezza della scena del sinistro e fornito supporto al soccorso stradale per il recupero del veicolo, e personale della Polstrada di Monza per i rilievi.

Entrambe le persone a bordo, di 26 e 31 anni, sono state soccorse e trasferite al pronto soccorso in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.