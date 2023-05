Vimercate vola a Palermo per commemorare le stragi di mafia

L’amministrazione di Vimercate vola a Palermo per commemorare la strage di Capaci ed è anche l’unico Comune lombardo presente nel capoluogo siciliano. Nel trentennale del biennio delle stragi di mafia 1992-1993, il primo cittadino Francesco Cereda insieme al vicesindaco Mariasole Mascia e al presidente del consiglio comunale Davide Nicolussi, ha partecipato nella Città di Palermo alla cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime. La città di Vimercat è stata invitata da Alessandro De Lisi, curatore generale della Fondazione Falcone, che lo scorso 13 dicembre a Vimercate ha preso parte ad una speciale seduta del Consiglio Comunale aperto dedicato al tema delle stragi mafiose in Italia.

Vimercate vola a Palermo e Cereda “Siamo vicini alle vittime”

“Ringrazio Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone e Alessandro De Lisi, per avermi invitato a partecipare alla commemorazione di questi tragici eventi, che hanno segnato la recente storia italiana – ha fatto sapere il sindaco -. La nostra presenza, simbolicamente di tutta la città di Vimercate, vuole testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà emotiva nei confronti delle vittime dei terribili attentati che hanno colpito al cuore la nostra democrazia, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra stessa identità. Dopo il primo appuntamento organizzato nella nostra città, la nostra presenza qui è anche conferma della partnership che stiamo portando avanti con la Fondazione che porterà allo sviluppo di ulteriori iniziative future per promuovere insieme la cultura della legalità, contro la mafia e ogni altra forma di violenza. Un impegno collettivo, che coinvolge tutte le generazioni, al fine di impedire l’insinuarsi nel terreno del nostro paese della sopraffazione e della criminalità organizzata”. Anche l’assessore Mascia ha evidenziato come : “Quest’anno Vimercate ha voluto essere anche qui, a Palermo, insieme alla Fondazione Falcone, per ricordare le vittime della mafia e per dare inizio a un progetto che coinvolgerà la nostra città, disseminando arte e legalità. Legalità come elemento essenziale e strutturale dei territori: che sia il collante tra giovani, adulti, cittadini, politici e imprenditori. Che sia bellezza, visibile ogni giorno, per non dimenticare e per andare oltre, con una nuova coscienza. Il tramonto finalmente si avvicina”. Mentre Nicolussi ha sottolineato come anche “l’arte e la cultura del bello e del buono, per costruire ponti tra le nuove generazioni e la società civile in un progetto felice e collettivo di lotta alle mafie e alla paura”.