Vimercate, Virgo Fidelis dell’Arma nella chiesa di Oreno

Dopo la Compagnia carabinieri di Seregno, sabato 26 nel santuario di Meda, domenica 27 novembre in mattinata, presso la chiesa di San Michele Arcangelo della frazione di Oreno di Vimercate è stata celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, con una messa officiata dal Don Eugenio Calabresi anche dai militari della Compagnia di Vimercate. Il comandante ha commemorato l’81° anniversario della Battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia (Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 tra italiani e britannici.

Carabinieri di Vimercate, ricordata anche la Giornata dell’orfano

In quella battaglia il Primo Gruppo Mobilitato dei Carabinieri si immolò quasi al completo con tale valore che ai pochi sopravvissuti gli avversari tributarono l’onore delle armi. Oltre a numerose menzioni e decorazioni individuali, per il comportamento tenuto dall’intero reparto alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri è stata concessa una medaglia d’oro al valor militare. Inoltre, sempre il 21 novembre, ricorre la giornata dell’orfano che al 1996 rappresenta per i Carabinieri e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (Onaomac) un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti.

Carabinieri di Vimercate: presenti i comandanti delle stazioni e il sindaco Cereda

Presenti tutti i comandanti delle cinque stazioni dipendenti, l’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Vimercate presieduta da Roberto Limonta, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e una rappresentanza dei sindaci dei 17 comuni del vimercatese. Durante l’omelia il ringraziamento del parroco ai Carabinieri per l’azione costante di controllo e protezione nei confronti della comunità.