Vimercate, sul “Tappeto Alcolemia” per vedere come si guida ubriachi

Stand della Polizia di Stato allestito dal personale della Sezione Polizia Stradale di Monza e Brianza – Sottosezione di Arcore, “con lo scopo di unire Sport e Salute” nella serata di sabato 1 luglio e fino alle prime ore della notte il centro storico di Vimercate, trasformato in una vera e propria palestra a cielo aperto con campi di basket, beach volley, calcetto, tennis, bocce e anche una parete per arrampicata.

Scesi in campo due campioni delle Fiamme Oro Motociclismo, Simone Corsi per le due ruote su pista e Michele Cervellin per il motocross. Sul tema “Salute”, la Polizia Stradale ha cercato di accendere i riflettori sull’abuso di alcol e l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Vimercate, lo stand della Polizia stradale in piazza

Lo stand della Polstrada ha attirato numerosi giovani presenti che hanno anche potuto percorrere il “Tappeto Alcolemia”, indossando appositi occhiali che simulano la guida in stato d’ebbrezza o la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Inoltre hanno potuto effettuare le prove con l’etilometro dopo aver ingerito dell’alcool. Proiettati inoltre dei video tratti principalmente dal “Progetto Icaro” inerenti l’educazione stradale.