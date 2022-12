Vimercate: scarseggia il pane per i bisognosi della Caritas

Il pane scarseggia per i bisognosi della Caritas. È ormai qualche settimana infatti che a Vimercate la distribuzione in via Mazzini è stata ridotta da sei a tre giorni da parte dei volontari. “Spiace far venire le persone al banco e poi non dargli il pane – ha detto la coordinatrice del progetto Paola Barzaghi -. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di diminuire le sere di consegna per poter garantire a tutti di avere l’alimento”.

Vimercate: scarseggia il pane e la distribuzione è ridotta

Nelle scorse settimane le cinque panetterie coinvolte in questa iniziativa di solidarietà divise tra Vimercate e Burago hanno consegnato meno sacchi di pane ai volontari della Caritas probabilmente colpiti dall’aumento dei costi di energia e materie prime. Anche se la stessa Barzaghi ammette che “negli ultimi giorni abbiamo notato un incremento della fornitura e se questo trend continuerà potremmo riattivare il servizio sei volte la settimana per le 60 persone a cui doniamo il pane”. La sensazione tra i volontari e addetti ai lavori è che i bisogni di generi alimentari possano crescere ancora nel prossimo anno, intanto però quello che è più urgente è reperire la pagnotta per chi non ce la fa e la Caritas confida di poter tornare a garantirla più o meno tutti i giorni come soli pochi mesi fa. Il servizio di distribuzione del pane per ora è attivo: martedì, giovedì e sabato dalle 19.15 alle 19.30 in via Mazzini 36.