Vimercate rinnova gli ambulatori della farmacia comunale e aumenta i medici

Ambulatori rinnovati e anche nuovi medici alla farmacia comunale di via Passirano a Vimercate. Mercoledì mattina 15 novembre gli spazi riqualificati sono stati idealmente inaugurati dal sindaco Francesco Cereda, Nunzio Del Sorbo, presidente del CdA di Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercate e Nikola Nišić, direttore delle stesse rivendite di medicinali.

Vimercate rinnova gli ambulatori e il progetto

È stato proprio Nisic a introdurre l’argomento spiegando che «avevamo già a disposizione questi due locali utilizzati da un medico di base e una pediatra che abbiamo ristrutturato e abbiamo potuto aggiungere altri due dottori di medicina generale in questi ambulatori». Per un totale di quattro camici bianchi in un unico posto. «Quando Nisic ha illustrato al Cda questo progetto lo abbiamo accolto subito con favore – ha aggiunto Del Sorbo – e grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e la disponibilità dei nostri dipendenti siamo riusciti a realizzarlo in tempi abbastanza rapidi dando un miglior servizio ai residenti del quartiere San Maurizio».

Sulla stessa linea di pensiero anche il primo cittadino che ha ribadito come «queste iniziative che sembrano piccole migliorano la qualità della vita delle persone e siamo stati assolutamente felici di accogliere un piano simile avvicinando i servizi ai cittadini per quanto possibile».

Vimercate rinnova gli ambulatori e l’obbiettivo del Cup in farmacia

L’operazione di ristrutturazione in via Passirano è costata meno dei 50mila euro preventivati. Le novità per l’Azienda Speciale delle Farmacie non finiscono qui, Nisic e Del Sorbo stanno lavorando a stretto contatto con l’Asst Brianza per attivare magari entro la fine dell’anno il servizio Cup nelle due rivendite di medicinali per permettere ai clienti di prenotare visite ed esami senza doversi recare necessariamente all’ospedale di via Santi Cosma e Damiano. Presenti all’inaugurazione anche gli assessori Mariasole Mascia, Maria Teresa Foà e i consiglieri Vittoria Gaudio, Susi Rovai e Guido Fumagalli.