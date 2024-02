Vimercate: rapinato alle Torri Bianche, identifica il suo aggressore con i carabinieri

Stanno diventando sempre più frequenti azioni di microcriminalità alle Torri Bianche di Vimercate. L’ultima della serie una rapina ai danni di un uomo che a tarda sera, lo scorso 24 febbraio, è stato preso di mira da un extracomunitario, per fortuna subito dopo identificato dai carabinieri della Compagnia di Vimercate.

Vimercate: rapinato alle Torri Bianche e i carabinieri

La vittima, che era appena uscito dal multisala, quando è arrivato alla sua vettura si è accorto che veniva seguito, e poi avvicinato da uno sconosciuto: “Dammi tutti i soldi che hai altrimenti ti ammazzo” avrebbe minacciato il malvivente, lasciando intendere di essere armato. Il poveretto, vista l’ora tarda, il buio e trovandosi in pratica isolato con il suo aggressore, non ha reagito ed ha consegnato tutto quello che aveva in tasca. Subito dopo il rapinatore si è dato alla fuga. Non appena rimasto solo l’aggredito ha dato l’allarme ai carabinieri che, arrivati subito dopo non hanno avuto difficoltà a localizzare, e identificare, un gruppetto di tre giovani. Fermati e portati dinanzi al rapinato, quest’ultimo non ha avuto difficoltà a riconoscere il suo aggressore.