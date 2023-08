Vimercate: pubblicata la variante del Pgt, si aspettano le osservazioni

È quasi il momento di presentare le osservazioni alla variazione parziale del Pgt di Vimercate. Con la deliberazione di Consiglio Comunale dello scorso 18 luglio 2023 con annessa lunga discussione politica, sono state adottate alcune modifiche al Piano di Governo del Territorio.

Vimercate: pubblicata la variante del Pgt e la documentazione

La deliberazione è depositata, in visione al pubblico, all’Ufficio Segreteria del Comune di Vimercate (piazza Unità d’Italia, 1) a far data dal 9 agosto 2023, per 30 giorni consecutivi, fino all’8 settembre 2023 ed è pubblicata sul sito web istituzionale, Eventuali osservazioni, esclusivamente inerenti alla deliberazione, possono essere presentate al Comune di Vimercate, dal 9 settembre al 9 ottobre 2023, a mezzo PEC, all’indirizzo: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it.