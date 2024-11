Vimercate: principio d’incendio sulle impalcature del Comune, intervengono i dipendenti

Principio di incendio alle impalcature degli edifici del comune di Vimercate. Allo scoccare del mezzogiorno di giovedì 21 novembre, allarmati dal forte odore di bruciato, i funzionari dell’ufficio tecnico hanno scoperto le impalcature che ricoprono la facciata verso Piazza Unità d’Italia in fiamme.

Vimercate: principio d’incendio sulle impalcature del Comune, pronto intervento dei dipendenti dell’ufficio tecnico

«Non sappiamo chi sia stato, forse qualcuno che ha dato il via al rogo con un accendino», hanno riferito al Cittadino i funzionari ancora armati di estintore. O forse le fiamme si sono innescate in modo accidentale. Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei dipendenti le strutture del Comune non hanno riportato alcun danno grave. Sul posto è giunta immediatamente anche una pattuglia di polizia locale che ha provveduto con i rilievi fotografici delle reti di sicurezza andate a fuoco e la raccolta delle testimonianze dei presenti.