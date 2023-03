Vimercate presenta il bilancio comunale nei quartieri

Tour nelle frazioni di Vimercate per presentare i conti pubblici di Palazzo Trotti. La giunta comunale presenta il bilancio di previsione 2023 che si aggira intorno ai 39 milioni di euro ai cittadini residenti nei quartieri della città.

Vimercate presenta il bilancio e gli appuntamenti

Gli incontri pubblici sono tre: a Ruginello (centro civico di via Diaz 23), lunedì 27 marzo alle ore 18.45, per i cittadini di Ruginello e dei tre quartieri di Vimercate Nord, Vimercate Centro e Vimercate Sud. A Oreno appuntamento martedì 4 aprile, alle ore 18.45, presso la ex Biblioteca in via Piave. Si chiude a Velasca, martedì 11 aprile (ore 18.45) presso Villa Volontieri, in via Velasca 22