Vimercate Pop-Up regala l’arte giovanile alla città

La cultura per i ragazzi va oltre le mura del Must con Vimercate Pop -Up rendendoli protagonisti. In un’ottica di coinvolgimento dei ragazzi nelle attività culturali valorizzandone la creatività attraverso le realtà territoriali (scuole, associazioni, gruppi) e di ampliare la proposta culturale del Must anche al suo esterno, nasce Vimercate Promuove Opere Pubbliche Urbane Partecipate: Vimercate Pop Up. Un nuovo progetto artistico e culturale, in continuità con le residenze d’artista (V_AIR) che il Must ha condotto negli ultimi anni, che connette gli spazi museali con gli spazi aperti della città e con la comunità locale, anche mediante la sperimentazione di nuovi linguaggi e strumenti digitali.

Vimercate Pop-Up e il ruolo del Must

Il progetto intende mettere in connessione la scena artistica giovanile contemporanea, le nuove tecnologie e la cittadinanza, mediante la sperimentazione di una idea di “museo fuori dal museo” che attivi un laboratorio per la produzione di arte pubblica partecipata fruibile negli spazi esterni della città, in stretta collaborazione la comunità locale. L’opera sarà composta da un intervento murale nello spazio pubblico (paste up art, scultura/installazioni a muro, street art) e da un intervento digitale basato su tecnologie di realtà aumentata in grado di mostrare ai fruitori finali video o animazioni bidimensionali o tridimensionali.

Vimercate Pop-Up: l’assessore Lah “I giovani insieme agli artisti”

“La partecipazione al racconto della propria città è un aspetto fondamentale per coinvolgere i giovani in un nuovo rapporto con gli spazi che vivono e di contatto con la proposta culturale – ha detto l’assessore alla Cultura Elena Lah -. La possibilità per le associazioni e gli studenti del territorio di lavorare a fianco di artisti professionisti fa crescere tutti, oltre a garantire la qualità dell’opera, che resta negli anni.”

Vimercate Pop-Up e le associazioni

Il progetto prevede la supervisione del Must, la conduzione organizzativa, tecnica e curatoriale di Bepart – collettivo multidisciplinare per l’arte pubblica partecipata – e il coinvolgimento curatoriale dell’associazione locale “#LLL Long Live Limo – Tutti siamo Simo” in ricordo di Simone Stucchi. In una prima fase di progettazione Bepart collaborerà con l’associazione del territorio per delineare il progetto dell’opera, sviluppata sul tema “La pace e le sue forme” e verrà approfondito con attività di ricerca durante la residenza artistica. Entrerà quindi in gioco la collaborazione con i ragazzi del Liceo Artistico Einstein di Vimercate, che nell’ambito di un apposito progetto PCTO svolgeranno nel mese di settembre una settimana di laboratorio di co-produzione artistica presso il Must, guidati dai curatori e dagli artisti in residenza.

Vimercate Pop-Up e l’installazione in città

L’ultima fase – quella realizzativa – vedrà la collaborazione di due giovani artisti operanti nelle arti visive: uno che operi nell’ambito delle produzioni murali e/o più in generale dell’arte pubblica con tecniche artistiche che si prestino ad una superficie murale (come scultura, illustrazione, street art, fotografia, installazioni di natura varia), l’altro nell’ambito della produzione multimediale come ad esempio video, animazione 2D e 3D. La selezione degli artisti under 35 è in corso grazie a una call curata da Bepart con scadenza il 17 luglio. Il testo della call con le modalità di partecipazione e il link al modulo di partecipazione sono pubblicati sul sito del MUST a questa pagina: https://www.museomust.it/vimercate-pop-up/ Il progetto si concluderà con la realizzazione nel mese di ottobre dell’opera d’arte/installazione artistica su un muro pubblico di via XXV Aprile, anche nell’ottica della prossima destinazione dell’area alle attività giovanili: sport, luogo di socialità, produzione artistica. Il progetto nasce con l’idea di essere replicabile negli anni, individuando di volta in volta un’associazione del territorio che possa collaborare con gli artisti per creare nuove opere pubbliche di qualità e partecipate, permettendo a Vimercate di diventare “La città che appare” anche in luoghi non istituzionalmente dedicati alla Cultura.

Vimercate Pop-Up: l’assessore Corti “Un lavoro di mesi”

“Vimercate Pop Up è il risultato di un percorso iniziato mesi fa con un gruppo di ragazzi e ragazze di Vimercate – ha aggiunto l’assessore alle Opportunità Riccardo Corti -. Abbiamo lavorato al loro fianco per costruire il progetto, ascoltando le loro richieste e coinvolgendoli nelle decisioni, credo che questo sia già di per sé un grande risultato”.