Vimercate piange Mario Motta, fondatore del Circolo Culturale Orenese

Vimercate e Oreno piangono Mario Motta. Lo storico orenese centenario si è spento martedì 18 luglio, noto proprio per la sua passione verso la storia e in particolare quella locale della frazione vimercatese col tempo l’ha fatto diventare la memoria vivente del quartiere e tra i fondatori del Circolo Culturale Orenese.

Vimercate piange Mario Motta e il suo legame con la frazione

Vimercate – Mario Motta, storico di Oreno

Nato il lontano 24 luglio 1922 è stato un assiduo lettore e abbonato del nostro giornale che ogni sabato sfoglia con quella curiosità e voglia di capire cosa succede nel mondo che lo circonda. Il nuovo centenario ha trascorso una vita molto impegnata nel mondo del lavoro con la Gilera fin da giovanissimo. Inoltre avendo perso abbastanza presto mamma Rosa e papà Gaetano è cresciuto con la sorella Vittorina. Nell’azienda motociclistica arcorese ha iniziato come semplice operaio e dopo un paio d’anni trascorsi in Argentina è passato dall’officina alla scrivania fino al ’78, quando ha raggiunto la meritata pensione. Questo però è solo uno degli aspetti della sua lunga vita. Motta è stato anche un archivista della parrocchia di Oreno appassionandosi come detto della storia locale per la quale ha scritto anche un paio di libri e ha organizzato anche tante gite per i fedeli insieme ai diversi parroci che si sono succeduti. Inoltre è stato consigliere comunale negli anni ’60 con la vecchia Democrazia Cristiana e ha combattuto anche la seconda guerra mondiale in Sicilia.

Vimercate piange Mario Motta “Un riferimento per il circolo e il quartiere”

Motta è stato anche il fondatore del Circolo Culturale Orenese sempre negli anni ’60 che gli è valsa la tessera di socio numero 1 del sodalizio che organizza la Sagra della Patata e che proprio lo scorso weekend ha organizzato una cena nella frazione per incominciare a dare un primo segnale che la festa tornerà in grande stile a settembre. “Perdiamo veramente un riferimento per tutti noi – ha detto la presidente del circolo Mara Balconi – non solo per la nostra associazione e per tutta la frazione“Qualche anno fa aveva ricevuto anche la civica benemerenza da parte dell’amministrazione comunale per quanto fatto per la sua comunità in un secolo di vita. Un vero e proprio punto di riferimento non solo per la sua famiglia, ma per tutta Oreno. Chi lo conosce lo definisce un uomo dal cuore grande che mette sempre davanti a tutto e a tutti il bene comune. Un uomo vecchio stampo che ama ancora sfogliare i quotidiani per tenersi informato e anche (con un po’ d’orgoglio) il nostro settimanale per sapere cosa accade a Vimercate e dintorni e soprattutto nella sua Oreno che negli anni ha saputo raccontare come un vero Cicerone sia agli abitanti del quartiere sia ai forestieri con quell’amore che solo lui sa trasmettere. I funerali sono previsti per giovedì 20 luglioalle 9.30 nella chiesa di San Michele a Oreno.

Vimercate piange Mario Motta e le parole di Cereda

“Mario Motta rappresenta la storia della nostra città e della nostra comunità perché le ha arricchite di un valore particolare lungo tutta la sua lunghissima esistenza, prima nella sua attività politica da consigliere comunale e poi come custode e promotore delle nostre tradizioni e delle nostre radici. Mario è una figura sulla quale potremo sempre contare, grazie alla preziosa eredità culturale che ci ha trasmesso nei suoi libri e nei suoi scritti. Alla sua famiglia il cordoglio commosso mio e dell’Amministrazione Comunale.” ha fatto sapere il sindaco Francesco Cereda