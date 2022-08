Vimercate perde Angelo Marchesi, l’uomo della cultura locale

Vimercate e in particolare Palazzo Trotti piangono la scomparsa di Angelo Marchesi. L’ex direttore del Must ed ex assessore alla Cultura è venuto a mancare nella giornata di sabato 27 agosto dopo aver lottato contro un brutto male a 70 anni, dopo una vita trascorsa in Comune dapprima come dipendente e poi come esponente dell’attuale maggioranza in consiglio.

Vimercate perde Angelo Marchesi e la sua impronta

“Angelo è stato un punto di riferimento per i Vimercatesi e lascia un’impronta indelebile nella memoria della nostra Città. Un uomo che ha vissuto sempre con passione ogni momento della sua vita per salvaguardare, riconoscere e promuovere il territorio – i legge in una nota diffusa dall’amministrazione Cereda -. Responsabile per molti anni della Biblioteca civica prima di Usmate Velate, poi di Vimercate e infine come dirigente dell’area cultura del Comune Vimercate ha saputo valorizzare il presente per renderlo ancora oggi protagonista. È grazie anche al suo contributo se oggi il patrimonio culturale della nostra città è ancora più ricco con una biblioteca riconosciuta a livello nazionale, il progetto di restauro e di rifunzionalizzazione della settecentesca Villa Sottocasa e il Must museo del territorio. Progetti da lui ideati e realizzati”.

Vimercate perde Angelo Marchesi “Una persona perbene”

La stessa giunta ha voluto sottolineare come “ Vimercate perde così una persona perbene, un professionista competente e di grande rispetto per la cosa pubblica. Qualità che hanno sempre accompagnato il suo agire, personale e professionale, mostrando in ogni occasione grande impegno e senso delle istituzioni anche quando negli ultimi mesi ha ricoperto la carica di Assessore alla Cultura. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. L’Amministrazione comunale e tutti i dipendenti del Comune esprimono il proprio cordoglio per la sua perdita e le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari”.

Vimercate perde Angelo Marchesi e le iniziative fuori dal Comune

Oltre alla sua carriera comunale Angelino (come lo chiamavano affettuosamente gli amici) aveva fondato anche la Libreria Popolare e lanciato Radio Montevecchia, oltre a tante altre iniziative. In queste ore in molti stanno esprimendo il cordoglio per la sua dipartita.