Vimercate: niente fondi per riqualificare la piscina, il Comune cerca l’alternativa

Niente fondi dal Ministero dell’Interno per riqualificare la piscina di Vimercate e ora il Comune cerca altre strade.

Vimercate: niente fondi dal Ministero

“Purtroppo sebbene abbiamo partecipato al bando per la rigenerazione urbana non abbiamo ottenuto il finanziamento atteso e ora stiamo pensando a un mutuo o a un project financing per portare comunque avanti il progetto” ha affermato il sindaco Francesco Cereda. La speranza di Palazzo Trotti era di ottenere da Roma 5 milioni di euro e incominciare a mettere mano al centro natatorio, che ha un costo complessivo di quasi 11 milioni di euro solo per questa parte di quella che in via Degli Atleti dovrebbe diventare la cittadella dello sport. “Nessun Comune del nord Italia ha ottenuto denaro da questo bando ministeriale perché uno dei fattori per poter accedere alle risorse è l’indice di vulnerabilità sociale e materiale, che è molto più alto nelle Regioni del sud” ha proseguito il primo cittadino.

Vimercate: niente fondi ora due alternative

Ora le strade che si trova davanti l’amministrazione sono prettamente due. “Stiamo valutando con gli uffici se accendere un mutuo, che potrebbe darci subito liquidità, ma dall’altra parte ci sono tassi d’interesse variabili che potrebbe pesare sulle casse municipali – ha spiegato Cereda -. L’altra opzione sul tavolo è quella di un partenariato pubblico-privato, ma non è così immediato e facile trovare un operatore interessato all’intervento”. Un possibile ritorno al passato riguardo questa secondo possibilità percorsa dalla precedente amministrazione guidata da Francesco Sartini e poi interrotta a metà perché il proponente aveva fatto un passo indietro. Altre due idee in campo, ma molto più remote sono: lo scorrimento della graduatoria ministeriale con un rifinanziamento da parte del Governo, oppure che si apra un bando Pnrr dedicato proprio alla rigenerazione urbana. “Chiaramente non escludiamo nessuna opportunità anche se queste ultime due appaiono di difficile realizzazione. Prenderemo una decisione definitiva entro la fine dell’anno” ha specificato il sindaco.

Vimercate: niente fondi e la demolizione nei prossimi mesi

Altro tema sempre legato al comparto piscina è la demolizione proprio della struttura e della vicina tensostruttura. “Stiamo già discutendo con Giambelli, che a scomputo di un piano di urbanizzazione deve provvedere allo smantellamento dei due edifici – ha dichiarato il primo cittadino – e questo tipo di intervento potrà avere luogo a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023”.