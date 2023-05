Vimercate mette mano a parcheggi e parchetti

Oreno potrà avere sistemato entro un anno il parcheggio tra via Rimembranze e via Santa Caterina. La giunta di Vimercate ha infatti messo a bilancio circa un milione di euro prelevandolo dal corposo avanzo di amministrazione

Vimercate mette mano al parcheggio sterrato di Oreno

<<Sono felice di anticipare che a brevissimo partirà ufficialmente l’iter progettuale e poi realizzativo per il completo rifacimento del parcheggio Santa Caterina/viale delle rimembranze, a Oreno – ha fatto sapere il sindaco Francesco Cereda –. Si tratta di un’opera attesa da tantissimi anni e per la quale siamo riusciti a trovare dei fondi già quest’anno. Nelle prossime settimane verrà identificato il tecnico al quale verrà affidata la progettazione che realisticamente richiederà qualche mese di tempo; tra l’autunno e l’inverno verrà indetta e assegnata la gara d’appalto e nella primavera del 2024 verranno realizzati i lavori, con l’obiettivo di avere il parcheggio pronto entro l’estate 2024>>. Il posteggio sterrato da anni crea più di un problema alle auto tra buche e pozzanghere che danneggiano non poco gli pneumatici soprattutto in caso di pioggia.

Vimercate mette mano al parcheggio e la Soprintendenza

<<Sarà importante la progettazione del tecnico a cui verrà assegnato l’incarico – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio – perché dovrà interloquire con la Soprintendenza dei beni architettonici in quanto tutta quell’area è vincolata>>. Non certo una novità visto che quando è stata riqualificato il viale delle Rimembranze, proprio Palazzo Trotti ha dovuto chiedere il parere all’ente che tutela le aree storiche. << È un’opera importantissima, che avrà impatti positivi non solo sul numero di posti auto che verrà ampliato ma anche sul decoro di tutta l’area e sulla viabilità, grazie al collegamento tra il parcheggio e via Santa Rita, funzionale alla creazione di un anello viabilistico. Nel frattempo, come qualcuno potrà aver già notato, sono partiti i lavori per sistemare più dignitosamente e mettere in sicurezza l’accesso e le aiuole di ingresso del parcheggio stesso. Un piccolo antipasto in attesa della portata principale>> ha concluso il primo cittadino

Vimercate mette mano ai parchetti con nuovi giochi

Se questo è un progetto che partirà prossimamente ce ne sono altri in fase di conclusione come l’installazione dei nuovi giochi ai parchetti di Oreno e Ruginello e proprio nel weekend del 20 e 21 maggio altri interventi sono previsti al parco Gussi e altre piccole manutenzioni in altre aree verdi della città per un importo di circa 210mila euro.