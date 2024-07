Vimercate mette altri 800mila euro per la manutenzione delle strade

I cantieri non finiscono mai a Vimercate. Nella seduta del 17 luglio la Giunta Comunale ha approvato due progetti esecutivi che riguardano nuovi lavori di manutenzione stradale.

Il primo consiste nel rifacimento dell’asfaltatura sulla rotatoria di via Goito, punto nodale del traffico cittadino, dove confluiscono le arterie che collegano Vimercate a Ruginello e alla zona dell’Omnicomprensivo. I lavori riguarderanno la manutenzione del fondo stradale deteriorato dall’ingente mole di traffico che ogni giorno percorre la zona e la stesura di nuovo asfalto.

A questo intervento si aggiunge la sistemazione parziale di via Santa Maria Molgora, con un intervento che andrà a risanare i tratti più ammalorati. Qui si tratta di lavori con carattere temporaneo, in attesa della sistemazione definitiva di questa zona. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 100.000 euro”I progetti approvati oggi sono finanziati con lo stanziamento di 800.000 euro complessivi destinati ai lavori di asfaltatura – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio -. Il programma sta procedendo. Siamo soddisfatti di essere riusciti a stanziare questi fondi sul bilancio in corso, pur rimanendo consapevoli che i lavori da eseguire restano molti.” Il secondo progetto approvato dalla Giunta riguarda le pavimentazioni in porfido di alcune vie cittadine, che richiedono interventi di manutenzione. L’intervento consisterà nella sistemazione dei tratti più ammalorati. Anche qui il progetto prevede una spesa di 100.000 euro complessivi.

Vimercate mette altri 800mila euro e l’attesa della rotonda di vua Santa Maria Molgora

Intanto in commissione mercoledì sera è stato presentato il progetto della nuova rotatoria tra via Santa Maria Molgora e via Bolzano al confine con Burago che dovrebbe rendere quell’incrocio di strade meno pericoloso e spesso teatro di incidenti gravi . Inoltre questo intervento sarà eseguito dalla Provincia di Monza con 800mila euro di finanziamenti da parte della Regione Lombardia con anche degli espropri di aree private. Per far tutto ciò servirà anche una variazione del Pgt vigente con un passaggio in consiglio comunale la prossima settimana prima della pausa estiva.