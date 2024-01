Vimercate: l’ex carabiniere Di Marco racconta la scomparsa del figlio Mattia in un libro per la ricerca

“Una vita da soldato”, se “soldato” vuol dire combattente sia nel lavoro da carabiniere, che soprattutto nella vita. Questo il titolo di un libro, una sorta di diario scritto di getto, che Maurizio Di Marco, 58 anni, carabiniere in pensione residente a Vimercate, ha deciso di pubblicare, per raccontare una storia di sofferenza e nello stesso tempo di riscatto. Maurizio infatti nel 2008 ha perso un figlio, Mattia di soli 11 anni, a causa di una malattia rarissima che solo a pronunciare il nome sembra ancora più rara: Adrenoleucodistrofia – x Linked , che degenera il tessuto celebrale.

Vimercate: l’ex carabiniere Di Marco e la malattia di Mattia

E da quel momento la sua vita è cambiata, prima nel silenzio e nel dolore, poi nel riscatto con l’impegno nell’associazione che aiuta i bambini come Mattia e alla quale ha deciso di devolvere il ricavato delle vendite del libro. «L’idea del libro parte dalla necessità di ricordare, sia la mia vita professionale, ma soprattutto per non dimenticare Mattia e le malattie rare come quella che l’aveva colpito e che ha portato tanto dolore nella vita di tutta la mia famiglia – ha raccontato Maurizio sposato, papà di Beatrice e nonno di due splendide nipotine – devo ammettere che anche a distanza di 16 anni è ancora dura». Ricordare la malattia e il malato, ma anche la famiglia che c’è dietro sempre, anche questo ha voluto Maurizio, in modo che «le nuove generazioni possano imparare che è indispensabile seguire i propri sogni, ma che la vita ti porta anche a soffrire, a cadere, oltre che a vincere».

Nel libro di Maurizio di Marco “Una vita da soldato” lui ricorda gli anni a Padova, città natale, e poi la svolta nell’Arma dei Carabinieri, sin da 18 anni. In Brianza ha prestato servizio per 13 anni nel Nucleo Radiomobile di Monza e Vimercate e molti ricordano questo militare un po’ burbero, ma spesso sorridente, intervenire nei fatti di cronaca.

Vimercate: l’ex carabiniere Di Marco e il sostegno ad Armr

Ma soprattutto racconta il calvario con Mattia «un ragazzino molto intelligente», che il 13 luglio 2006 si ammala di questa malattia genetica rara, che degenera il tessuto celebrale. Iniziano i viaggi della speranza per le staminali, prima in Usa a Baltimora, dove non riesce, e poi a Shenzen (Cina) dove gli vengono impiantate, ma purtroppo la malattia progredisce e Mattia muore. «È innaturale sopravvivere al proprio figlio – conclude Maurizio – ma nel volontariato e nelle mie nipotine ho trovato la forza di andare avanti». Il ricavato del libro, acquistabile sul le piattaforme (Youcaprint e Amazon) va dunque alla fondazione A.R.M.R. (Aiuti alla ricerca Malattie Rare) di cui è presidente la Cav. Lav. Dott.ssa Daniela Gennaro Guadalupi (Via Salvioni 4 Bergamo– segreteriapresidenza@armr.it – www.armr.it).