Vimercate: la ristrutturazione dell’asilo nido Girotondo guarda anche al sociale

Proseguono i lavori di riqualificazione dell’asilo nido Girotondo di Via XXV Aprile a Vimercate con uno sguardo al sociale.

Finanziato dal PNRR, il progetto prevede la messa in sicurezza dello stabile ai fini dell’ottenimento della certificazione sismica e l’efficientamento energetico sotto il punto di vista dei consumi ma anche di normalizzazione e adeguamento degli impianti alle norme vigenti. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.171.050 euro.

Vimercate: la ristrutturazione dell’asilo nido e Offertasociale

Sempre nello stesso stabile al primo piano dell’ala sud sono in corso i lavori, anch’essi finanziati dal PNRR e aggiudicati ad OffertaSociale, per la ristrutturazione dell’alloggio casa ex comunità. Saranno realizzati degli appartamenti per la vita autonoma e indipendente per persone con disabilità.

Al termine della riqualificazione l’immobile di via XXV Aprile vedrà così ospitare al piano terra i servizi per l’infanzia del “Giro Giro Tondo” mentre al primo piano gli appartamenti dedicati ai percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Le due strutture, seppur appartenenti allo stesso immobile, avranno ognuna il proprio ingresso indipendente e non saranno comunicanti.

In ultimo anche in via Damiano Chiesa procedono, come da cronoprogramma, i lavori di rifacimento dei marciapiedi.