Vimercate: la causa legale tra privato e Provincia blocca la nuova palazzina dell’Omni

In Provincia di Monza e Brianza nessuno azzarda previsioni sulla data di riapertura del cantiere per la costruzione all’Omnicomprensivo di Vimercate di un prefabbricato in legno lamellare che ospiterà dodici aule e due sale polifunzionali, avviato quasi due anni fa. Lo ha spiegato giovedì al consiglio provinciale Martina Cambiaghi, la consigliera con la delega all’Edilizia scolastica, sollecitata da una interrogazione presentata dal sindaco di Agrate Simone Sironi, rappresentante dell’aggregazione di centrosinistra Brianza Rete Comune.

Vimercate: la causa legale e il cantiere bloccato

I lavori, del valore di 3.514.230 euro, sono iniziati nell’ottobre 2020 e avrebbero dovuto terminare entro settembre 2021, ma sono fermi dalla scorsa primavera. La Provincia, oltretutto, non può entrare nell’area di cantiere a causa del contenzioso legale aperto dalla ditta che ha chiesto un risarcimento danni in quanto considera «fatto e colpa» dell’ente l’interruzione della costruzione: il ricorso dovrebbe essere esaminato dal Tribunale di Milano il 22 settembre. «La causa – ha affermato la Cambiaghi – è dettata da ragioni puramente economiche: l’impresa aveva problemi già prima dell’aumento dei costi delle materie prime, tanto che ha chiesto di rivedere al rialzo i prezzi» ancor prima di avviare l’opera. «Più volte – ha aggiunto – ci ha domandato anticipi per poter continuare a lavorare» fino all’invio della lettera con cui il 21 marzo ha comunicato che ritiene risolto il contratto. L’ente brianzolo ha nominato il legale che dovrà difendere le sue ragioni in Tribunale e nei prossimi giorni dovrebbe concludere l’iter per la risoluzione del contratto: a quel punto verificherà se l’azienda che si è piazzata al secondo posto della graduatoria è intenzionata a completare l’intervento alle stesse condizioni previste dalla gara d’appalto. Il prefabbricato è circa a metà percorso: è stata montata la struttura portante in legno che dovrà essere completata, ma mancano gli interni e gli impianti. È, quindi, praticamente impossibile che gli operai terminino i lavori entro settembre.

Vimercate: la causa legale e il confronto in Provincia

«Questo cantiere – nota il presidente della Provincia Luca Santambrogio – è stato aperto nella prima fase della pandemia per dare un messaggio importante: il nostro ente non era fermo e considerava gli investimenti sull’edilizia scolastica prioritari. Anche questa volta siamo determinati a dimostrare che non ci fermeremo e che lavoreremo insieme per trovare la soluzione migliore per concludere i lavori il prima possibile». «Seguiremo le prossime fasi – commenta Sironi – auspicando si possa arrivare presto alla ripresa dell’intervento perché gli studenti dell’Omni attendono da troppi anni spazi nuovi e adeguati per svolgere le loro attività».