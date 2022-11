Vimercate: in arrivo tre medici di base quasi definitivi

Arrivano tre medici di base quasi definitivi a Vimercate. Dopo il pensionamento dei dottori Giuseppe Cantù e Giorgio Cantù di qualche mese fa si era avviata una soluzione tampone con tre specializzandi che avevano assunto temporaneamente l’incarico nella Casa di Comunità di via Brambilla. Ora invece Ats di Monza ha messo a disposizione tre giovani professionisti di cui una dottoressa, che dovrebbe prendere servizio a breve nel nuovo studio di via Trieste insieme ad altri cinque camici bianchi, e altri due dottori ancora da collocare negli ambulatori cittadini, che dovrebbero rimanere in carica almeno fino alla prossima primavera-estate 2023. Questa novità positiva dovrebbe permettere di risolvere la mancanza di medici di famiglia per 3500 pazienti, che in questi mesi hanno dovuto barcamenarsi come possibile.

Vimercate: in arrivo tre medici e l’assessore Foà

Dal fronte dell’amministrazione l’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Foà ha accolto favorevolmente questi ultimi sviluppi spiegando anche che “ci siamo mossi come Comune con Ats e i medici condotti per trovare delle soluzioni adeguate aumentando il tetto dei pazienti per dottore a quota 2000 e qualche professionista ha accettato. Inoltre bisogno tenere in considerazione, che i tre camici bianchi che erano stati assegnati alla Casa di Comunità erano part-time proprio per questo in base alle nostre facoltà continuiamo a tenere aperto un tavolo di confronto con l’Ats. Credo anche che gli spazi e gli ambulatori per la medicina di base sul territorio ci siano. Ci vorrà del tempo per stabilizzarsi in modo definitivo”.