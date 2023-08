Vimercate: il post scuola alle elementari inizia solo a ottobre e i genitori si arrabbiano

Il post scuola alle elementari di Vimercate scatterà solo il prossimo 2 ottobre e i genitori sono già arrabbiati. È bastata una mail da parte dell’ufficio istruzione di Palazzo Trotti inviata alle mamme e ai papà che usufruiscono del servizio per i propri figli per accendere la discussione sui social. Nel messaggio telematico si leggeva distintamente: “Cari genitori vi ricordiamo che il servizio di pre e post scuola sarà attivo dal primo giorno di tempo pieno 2 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, con un’uscita intermedia possibile alle 17.30”.

Vimercate: il post scuola e le lamentele social

In tanti hanno cominciato a lamentarsi di questo problema sottolineando come “abbiamo ricevuto questa comunicazione solo al 2 agosto dopo che abbiamo pagato il servizio annuale”. La questione però è già al centro della discussione da diverse settimane dopo che la decisione di attivare il tempo pieno solo a ottobre è stata presa dai consigli d’istituto sul finire dello scorso anno scolastico. Alcune mamme e papà stanno scrivendo una lettera indirizzata al Comune per protestare, ma in realtà sarebbe l’ennesima missiva a cui ha già risposto il Comune poiché l’assessore all’Istruzione Maria Teresa Foà ha spiegato che “la scelta di mantenere per circa tre settimane l’orario ridotto delle lezioni, dopo il suono della prima campanella è stata presa dai consigli d’istituto, dove il Comune non ha voce in capitolo. La motivazione arrivata dai presidi è che si tratta di una decisione precauzionale perché ogni volta che inizia l’anno scolastico non si hanno sin dal primo giorno tutte le risorse umane a disposizione per quanto riguarda i docenti e gli insegnanti di sostegno. Comprendiamo la difficoltà però è pur vero che le scuole sul tema della carenza di insegnanti possono fare ben poco e ancor meno possiamo fare noi del Comune se il personale non viene assegnato”.

Vimercate: il post scuola e l’impegno del Comune

La stessa Foà però ci tiene a ribadire che “noi come amministrazione siamo pronti ad attivare tutti i servizi di pre, post scuola, mensa ed educativi anche in anticipo qualora i plessi dovessero avere già un organico adeguato alle esigenze non dovendo aspettare fino al 2 ottobre”. Una faccenda che arriva alla ribalta in un momento in cui l’attività amministrativa delle scuole è al minimo visto l’avanzare di agosto, mentre Palazzo Trotti lavora per rimuovere le piante cadute nei diversi plessi scolastici per avere tutto pronto in vista della prima campanella dell’anno. La situazione resta in bilico per 5 scuole elementari e i genitori dal canto loro hanno ricevuto la mail da Palazzo Trotti come una doccia fredda e a meno di rivoluzioni a settembre con l’avvio dei diversi servizi, mamme e papà dovranno trovare soluzioni alternative fino all’inizio di ottobre.