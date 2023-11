Vimercate: il consiglio comunale dei ragazzi muove i primi passi con l’election day

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze a Vimercate inizia il suo cammino ed è subito election day. Il primo passo per la costituzione saranno le elezioni che si terranno in ogni scuola lunedì 20 novembre 2023. Il progetto è già stato presentato nelle scuole e il percorso è avviato. I candidati hanno già avuto un momento di confronto tra i facilitatori del progetto affidato a Spazio Giovani e i docenti coordinatori del progetto per ogni plesso scolastico. Terminato lo scrutinio si terrà la cerimonia di insediamento che sarà organizzata nel mese di dicembre e l’elezione Presidente.

Vimercate: il consiglio comunale dei ragazzi e il progetto

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vimercate prevede la partecipazione di 22 alunni e alunne provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Vimercate e resterà in carica due anni scolastici. Saranno eletti e possono partecipare alle votazioni gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e gli alunni dei tre anni della scuola secondaria di primo grado. Nelle assemblee che seguiranno il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze indicherà proposte che potranno riguardare diversi ambiti quali territorio ed ecologia, scuola e servizi per i ragazzi e le ragazze; sicurezza sulla strada; sport, tempo libero e divertimento e inclusività e pari opportunità.

Vimercate: il consiglio comunale dei ragazzi e le proposte

L’Assessore e gli Uffici comunali competenti raccoglieranno la proposta che sarà esaminata per la fattibilità tecnica ed economica, e sarà costituito un gruppo di co-progettazione formato dai ragazzi/e che compongono il CCRR, coadiuvati dai facilitatori, dal referente degli Uffici competenti e dall’Assessore con la delega all’ambito del progetto.Una bella opportunità, per ragazze e ragazzi che diventano protagonisti della città. Un’occasione di educazione civica e al tempo stesso un mandato elettorale per far parte di una comunità attiva.