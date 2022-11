Vimercate: il Comune vuole creare nuovi percorsi nel verde per cittadini e atleti con “Walk e run”

Palazzo Trotti a Vimercate pensa a nuovi percorsi nel verde per fare sport e chiede un aiuto alle associazioni sportive del territorio per individuarli e realizzarli in città. Promozione dello sport all’aria aperta, fruizione degli spazi verdi, creazione di percorsi dedicati e valorizzazione di quelli più battuti da camminatori o corridori.

Vimercate: il Comune e i tavoli con le associazioni

Li vuole l’amministrazione comunale di Vimercate, che, , ha dato il via a un percorso di partecipazione, convocando una serie di tavoli tecnici sul tema. L’amministrazione comunale è convinta che lo sport – ancor più quello all’aria aperta – ricopra un ruolo importantissimo per il benessere delle persone e della comunità e lo testimonia la partecipazione ai tavoli di numerose associazioni attive nel settore della corsa e della camminata, che hanno condiviso con il progetto “Walk e run” l’obiettivo di creare dei percorsi dedicati, valorizzando al tempo stesso il territorio e l’attività sportiva. I tavoli tematici, coordinati dal consigliere comunale con delega allo Sport Mattia Frigerio, cercheranno di individuare e costruire insieme i percorsi e i luoghi del territorio per vivere lo sport all’aria aperta e per garantire anche una maggiore sicurezza agli atleti.

Vimercate: il Comune e la nuova cartellonistica

Il progetto prevede anche la realizzazione di una speciale segnaletica, che sarà accompagnata da uno specifico brand oggetto dell’incarico che l’amministrazione ha appena assegnato e che si occuperà di definire una mappa, la nuova cartellonistica, la definizione dei percorsi e dei materiali, la collocazione dei punti di segnalazione sul territorio, l’implementazione della comunicazione web e di contenuti divulgativi. I percorsi terranno conto delle principali strade extraurbane locali caratterizzate da limitati flussi di circolazione veicolare e che hanno uno storico utilizzo pedonale per le attività di passeggio e di fitness o per gli spostamenti ricreativi, turistici tra Vimercate e le frazioni.