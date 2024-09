Vimercate, i 30 anni di Aeris: da 10 a 900 soci-lavoratori, il programma di eventi

Una serie di iniziative, e alcune novità, per festeggiare e raccontare i 30 anni di Aeris. È stato presentato nella sede della cooperativa a Velasca, il programma di eventi organizzato per celebrare i 30 anni dall’inizio del viaggio «iniziato per la volontà di un gruppo di un gruppo di poche persone con tanti sogni – ha raccontato la presidente Arianna Ronchi – Celebrare i 30 anni di Aeris vuol dire guardare al patrimonio di realtà e relazioni che si è riusciti a costruire in questi anni. Sembra ieri che eravamo 10 o 20 soci che progettavamo interventi da 6 o 8 mila euro e su progetti piccoli, in ambito locale. Non sapevamo dove saremmo arrivati ma si voleva portare avanti la sfida di portare avanti un’impresa sociale». Oggi invece Aeris conta circa 900 soci-lavoratori, un fatturato di 18,6 milioni di euro e servizi distribuiti in oltre 100 comuni e nelle province di Monza e Brianza, Milano, Lecco, Bergamo, Como e città di Torino.

«In 30 anni abbiamo effettuato un lavoro sartoriale per trovare il vestito giusto ai bisogni di ogni comunità – ha proseguito la presidente – La nostra crescita è stata importante ma la volontà è quella di rimanere vicini alle persone con cui lavoriamo e collaboriamo, ai nostri committenti e agli enti con cui lavoriamo e con cui vogliamo costruire insieme le risposte alle necessità. Sappiamo che con noi a festeggiare c’è anche Enrico Davolio, fondatore e guida per tanti anni della nostra cooperativa (e scomparso 10 anni fa, nda). Penso che tante delle sue “visioni” sono diventati progetti con il nostro lavoro».

“Aeris: un viaggio lungo 30 anni” è il nome del percorso di eventi che sta attraversando il 2024: in Lombardia sono FestAeris, domenica 29 settembre a Vimercate; In loving memory, martedì 15 ottobre sempre a Vimercate, per ricordare Enrico Davolio, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa; Socio Talk, giovedì 7 novembre a Bonate Sopra, in provincia di Bergamo; Workshop in stile “Barcamp” giovedì 5 dicembre. FestAeris, in particolare è patrocinata dal Comune di Vimercate e prevede la partecipazione di Gherardo Colombo, ex magistrato oggi impegnato nella promozione di diritti umani e legalità, e Debora Villa, comica, attrice, sceneggiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. In aggiunta, durante la manifestazione vi saranno giochi, laboratori e performance, compresa la presenza di DJ Hyse che accompagnerà il tramonto con musica da ballare anni ‘70 ‘80 e’ 90.

Presentati anche il nuovo logo di Aeris e la serie animata “Un giorno senza operatori“, che con ironia, rappresenta un mondo distopico, e la nostra società senza la presenza di educatori e operatori sociali. Sempre per i 30 anni In collaborazione con la radio web di cooperativa Young Radio, sono inoltre stati registrati dei podcast che ripercorrono la storia dei progetti più significativi, con le voci di alcuni dei protagonisti.