Vimercate ha scelto i suoi benemeriti per il 2023

Vimercate ha scelto i suoi benemeriti tra nomi d’eccellenza che hanno lasciato un segno in città tra volontariato, sport , spiritualità e commercio.

Vimercate ha scelto i suo benemeriti e tutti i nomi

A ricevere dalle mani della giunta Cereda l’ambito riconoscimento saranno: Giorgia Varisco, giovanissima atleta che in estate si è laureata campionessa mondiale di volteggio a cavallo; Marisa Meda, ex docente e per molti anni impegnata nel volontariato cittadino; Paola Barzaghi, figura di spicco del volontariato vimercatese, impegnata in numerosi progetti; Maurizio Verderio, che ha formato e seguito nella Di.Po. generazioni di giovani atleti del basket vimercatese; don Mirko Bellora, per lungo tempo parroco di Vimercate e responsabile della Comunità Pastorale di Vimercate e Burago; Vincenzo Motta, volontario civico a Ruginello, da anni impegnato in piccoli lavori e interventi nella frazione, la cui candidatura è stata sostenuta da molti suoi concittadini; Umberto Della Corte, artigiano titolare della Falegnameria Gianni, promotore e animatore dell’Associazione Rinascita e del Centro San Gerolamo, per il quale ha contribuito al nuovo avvio.

Vimercate ha scelto i suo benemeriti e le attività storiche in città

L’Amministrazione Comunale poi ha assegnato due attestati di merito, all’attività commerciale Il Padellone, conosciuta e apprezzata pizzeria di via Cavour, e al Circolo Familiare Velasca, centro dell’animazione della frazione. La cerimonia si svolgerà all’auditorium della biblioteca poiché in Sala Cleopatra sono in corso lavori di ristrutturazione.