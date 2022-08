Vimercate: fissati i funerali di Sergio Graziani

Vimercate si prepara per l’ultimo saluto a Sergio Graziani. I funerali dello storico consulente immobiliare di sono in programma mercoledì 10 agosto alle 11 nella chiesa di Santo Stefano.

Vimercate: fissati i funerali e il malore

L’uomo 57enne, noto agente immobiliare, giovedì 4 agosto ha accusato un malore improvviso mentre si trovava lungo via Vittorio Emanuele in pieno centro verso le 19.30. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza del 118 in codice giallo, ma col passare del tempo viste le gravi condizioni del paziente il codice si è trasformato in rosso. I sanitari hanno trasferito Graziani al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, ma purtroppo nonostante tutti i tentativi di salvarlo i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Vimercate: fissati i funerali di Mela

Il 57enne soprannominato Mela perché lo si vedeva spesso fermo in piazza a sgranocchiare il frutto lascia la moglie e i tre figli oltre a tante persone che l’hanno conosciuto e apprezzato per la sua professione.