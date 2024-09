Vimercate: fissata la data del funerale di Vertemara schiacciato da una balla di fieno

Sono stati fissati per sabato 7 settembre i funerali di Angelo Vertemara alle 11 nella chiesa di Santa Margherita a Usmate. Il 67enne agricoltore era rimasto schiacciato da una roto balla di fieno da 800 chili in un’azienda agricola a Velasca di Vimercate. Immediati erano scattati i soccorsi, ma per l’uomo residente Cascina San Carlo a Usmate Velate non c’era stato nulla da fare e i paramedici intervenuti con l’ambulanza e l’auto medica non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Vimercate: fissata la data del funerale e l’autopsia

Sul posto si erano portati anche i mezzi dei vigili del fuoco, della polizia locale e dell’Ats, che ha fatto anche delle ispezioni nei giorni successivi nell’azienda agricola. Martedì 3 settembre la salma di Vertemara è stata sottoposta ad autopsia all’istituto di medicina legale, prima di riconsegnare il corpo ai parenti.