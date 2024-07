Vimercate fa l’elenco delle compensazioni a Pedemontana puntando alla cintura verde

Palazzo Trotti prepara l’elenco delle opere compensative per il passaggio della Tratta C di Pedemontana su Vimercate e produrrà addirittura un masterplan. Un documento che prevede 13 interventi per la creazione di connessioni locali per la mobilità dolce capaci di mettere in collegamento gli spazi naturali con valenza ambientale ed ecologica del comune che sono per Vimercate concentrati maggiormente nella cintura verde intorno alla città e che dovranno essere finanziati da Apl.

Vimercate fa l’elenco e lavora al masterplan

Vimercate Francesco Cereda

“Abbiamo approvato in giunta una bozza di protocollo di intesa con Apl in merito alle opere di compensazione ambientale della tratta C di pedemontana. Sostanzialmente si tratta di andare a elaborare un piano di fattibilità di un masterplan che contenga tutta una serie di progetti, piccoli e grandi, di compensazione ambientale” ha spiegato il sindaco Francesco Cereda. Questo è solo il primo step avvenuto martedì 9 luglio a Palazzo Trotti perché come ha sottolineato lo stesso primo cittadino “una volta realizzato questo masterplan, con conseguente evidenza dei costi dei vari progetti che lo compongono, andremo a identificare insieme a APL le opere che verranno realizzate fino a raggiungere il tetto di 4,1 milioni che spettano a Vimercate. Il progetto del masterplan verrà finanziato con i fondi di Apl inseriti nell’ultima variazione di bilancio”.

Vimercate fa l’elenco tra parchi e ciclabili partendo da piazza Roma

Sono già state tracciate alcune linee guida del progetto che prevede la costituzione di Connessioni Verdi attraverso direttrici bidirezionali che idealmente si sviluppano con sequenza di cerchi concentrici, anelli di collegamento, avente il proprio baricentro nel centro della città di Vimercate. Il centro città quale punto concentratore ma anche di rilancio e attivazione delle connessioni. Il centro stella, il fulcro di tutte le connessioni è l’attuale Piazza Roma. E’ una scelta simbolica, è l’ipotetico nodo di intersezione tra il cardo (l’attuale via vittorio Emanuele ossia la direzione nord sud) e il decumano (l’attuale Via Cavour ossia la direzione est ovest) lungo un tracciato fino al ponte romanico sopra il torrente Molgora. Il centro del borgo di origine romana a simboleggiare il collegamento tra il presente e il passato, tra la realtà moderna e le aree periferiche ed agricole della cintura verde sede del Plis del parco Pane.”Definire il baricentro nel centro della città, la piazza Roma luogo di incontro, assume anche un altro importante significato simbolico ossia il mettere al centro il cittadino quale attore e beneficiario delle connessioni verdi oggetto di progettazione e sviluppo” fanno sapere da Palazzo Trotti. Tra gli interventi più significativi indicati dal Comune spiccano la realizzazione di alcune ciclopedonali che dal centro portino verso le aree verdi limitrofe, la creazione di un nuovo parco in area nord di 100.000 metri quadri . Un intervento già oggetto di uno studio di fattibilità sviluppato nel 2009, il potenziamento della sentieristica che conduce al Parco Pane, la depavimentazione di alcune aree e la valorizzazione di alcuni parchi già esistenti come quello di Villa Sottocasa oppure quello poco conosciuto del parco Volo e soprattutto nella frazione di Velasca che sarà maggiormente impattata dal passaggio dell’autostrada brianzola.