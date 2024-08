Vimercate, ecco i cartelli di divieto d’accesso all’ex ospedale

Sono comparsi i cartelli di stop lungo la cinta dell’ex ospedale di Vimercate per impedire l’accesso nella struttura da parte di estranei. Il provvedimento era già stato approvato dall’Asst Brianza e dall’amministrazione comunale a luglio per evitare che ignoti entrassero e bivaccassero nel vecchio nosocomio in centro città. Luogo, dove nel recente passato non sono mancati anche piccoli incendi, che hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Vimercate, ecco i cartelli di divieto e lo studio di un secondo bando di vendita

Se i cartelli sparsi lungo le mura servono da deterrente, la direzione dell’Asst sta anche lavorando a un secondo bando per alienare tutto il comparto a un prezzo ribassato rispetto alla base d’asta di 10 milioni di euro, che nei mesi scorsi ha generato qualche interesse da parte di operatori privati, che però non hanno mai formalizzato un’offerta concreta in via Santi Cosma e Damiano. Si tratta, infatti, di un’operazione di rilevante interesse pubblico e privato mediante riqualificazione ambientale dell’area ubicata al centro di Vimercate, corrispondente al vecchio Ospedale e all’ex Cava Cantù, in attuazione di un Programma Integrato di Intervento approvato da Regione Lombardia, dal Comune di Vimercate e dagli operatori (proprietari) coinvolti. Il programma dovrà svilupparsi a partire dalla bonifica e dalla demolizione dell’esistente, per poi procedere alla realizzazione di una nuova area centrale urbana composta da residenzialità e servizi alla persona.