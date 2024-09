Vimercate dice sì al comando della Finanza in città: ma dove lo mette?

Palazzo Trotti cerca spazio a Vimercate per ospitare la Guardia di Finanza. Dopo che il colonnello Gerardo Marinelli delle Fiamme Gialle ha inoltrato una lettera in Comune, dove si chiede formalmente la possibilità di aprire un comando in città, è stato proprio il primo cittadino Francesco Cereda a far sapere che “ci stiamo attivando per trovare la soluzione migliore per accontentare la richiesta”.

“Per il nostro territorio – ha spiegato il sindaco – sarebbe sicuramente un grande valore aggiunto per tutti e ci stiamo adoperando in questa direzione”.

Vimercate dice sì al comando della Finanza e le richieste del colonnello

Le richieste sono chiare dal comando di Monza. Servirà infatti un immobile da mille metri quadri con anche dieci posti aurto o garage, locali da adibire a camerini per i finanzieri che devono indossare l’uniforme e anche un alloggio per il comandante della caserma pro tempore. Elementi base per poter avere le Fiamme Gialle a Vimercate e non sembra così facile identificare una struttura adeguata. Solo nei prossimi mesi si potrà avere qualche sviluppo. Intanto però l’amministrazione ha incominciato a dare il suo benestare all’apertura della caserma in città.

A Vimercate sono già presenti la Polizia Locale, il comando dei Carabinieri e il gruppo volontari dei Vigili del Fuoco e l’esecutivo di centrosinistra spera di annoverare anche i finanzieri. Per ora non sono ancora note quali immobili l’amministrazione potrebbe mettere a disposizione per questo progetto certamente ambizioso, ma che richiede tempo e valutazioni da parte degli attori in campo