Vimercate dà l’ok al maxi piano da 15 milioni per i cimiteri

Approvato dalla giunta Cereda il piano di fattibilità del maxi project finanzino per la manutenzione e gestione dei quattro cimiteri cittadini di Vimercate. La proposta avanzata da un operatore privato prevede una convenzione di 15 anni per un valore complessivo di 15 milioni di euro in carico al privato che pagherà a Palazzo Trotti un canone di 100mila euro l’anno. «Questo progetto ha due obiettivi – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio– in primo luogo riusciamo a esternalizzare tutta la gestione e manutenzione dei cimiteri di Vimercate, Oreno, Velasca e Ruginello e allo stesso tempo riusciamo a garantire un servizio migliore all’utenza che prossimamente dovrà fare riferimento all’operatore».

Vimercate dà l’ok al maxi piano e gli interventi previsti

Dopo il passaggio in giunta si provvederà ad espletare un bando di gara per assegnare l’incarico che prevede non solo la custodia, la sorveglianza e le tumulazioni o estumulazioni delle salme ma molto di più. Nel contratto saranno previsti: la manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, l’adeguamento e miglioramento impianti elettrici e votivi (utilizzo di luci votive a led di ultima generazione, nel cimitero capoluogo la realizzazione impianto fotovoltaico da 9,84 Kwp, realizzazione di sistema di videosorveglianza in tutti e 4 i cimiteri comunali, automazione da remoto dei cancelli). Inoltre il privato dovrà realizzare nuove sepolture così suddivise: 30 tombe singole a Vimercate e 15 Ruginello, 105 tombe doppie a Vimercate, 35 a Oreno, 15 a Ruginello e 15 a Velasca, 100 tombe doppie con vestibolo a Vimercate, 64 a Oreno, 16 a Ruginello, 520 cellette ossari nel capoluogo, 85 a Oreno e 15 a Ruginello. In più sono in programma:la realizzazione di uno spazio dedicato per il commiato e i funerali civili con relativi servizi igienici attrezzati anche per l’uso di persone con diversa abilità, la realizzazione di un’area per il seppellimento dei resti degli animali di compagnia e la realizzazione del giardino delle Rimembranze.

Vimercate dà l’ok al maxi piano per luglio 2024

«A fine anno scadrà la proroga con l’attuale gestore dei servizi cimiteriali – ha aggiunto Frigerio – . Con l’inizio del nuovo anno il compito sarà affidato temporaneamente per sei mesi poiché vorremmo far partire la nuova convenzione con questo project dal 1° luglio 2024 e in questi mesi ci impegneremo a bandire la gara d’appalto per identificare l’operatore». Intanto l’amministrazione in queste settimane ha provveduto a sistemare le aree verdi di accesso all’ingresso dei cimiteri di Vimercate e Velasca e la parte esterna del camposanto di Ruginello