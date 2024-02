Vimercate chiude via Garibaldi per sistemare il porfido

Chiude via Garibaldi a Vimercate per sistemare i sanpietrini. Da mercoledì 7 febbraio a domenica 18 febbraio la strada sarà inibita al traffico per permettere i lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in porfido.

Vimercate chiude via Garibaldi e il transito dei residenti

I residenti di via Garibaldi e di via san Gerolamo potranno raggiungere le loro abitazioni percorrendo la via Grandi. Solo per i residenti di via Garibaldi, via San Gerolamo e i corrieri sarà invertito il senso di marcia dell’ultimo tratto di via Grandi.